En el caso del presunto envenenamiento de 800 estudiantes, esta es la actitud del gobierno de Batang Regency

Batang (ANTARA) – El gobierno de Batang Regency todavía está esperando los resultados de las pruebas de laboratorio relacionadas con el caso de intoxicación de 800 estudiantes de la Escuela Vocacional Kandeman y la Escuela Primaria Watesalit, que se sospecha que fue causado por el reciente menú del programa de Comidas Nutritivas Gratuitas (MBG).

El regente de Batang, Faiz Kurniawan, aseguró el jueves que los servicios del programa MBG continuaran operando de manera segura y de acuerdo con los estándares.

«Actualmente todavía estamos esperando los resultados de las pruebas de laboratorio. Ambos están actualmente en el proceso de pruebas de laboratorio. Si se demuestra que los resultados provienen de alimentos que no son adecuados, escribiremos a la Agencia Nacional de Alimentos para realizar una revisión y auditoría de los permisos SPPG pertinentes», dijo.

Mientras revisaba la implementación del programa MBG en SDN 1 Pandansari, distrito de Warungasem, dijo que la Unidad de Implementación de Nutrición (SPPG), que se sospechaba que estaba involucrada en un caso de envenenamiento que involucraba a estudiantes, ahora había sido desactivada temporalmente.

El gobierno local garantiza que los servicios de MBG sigan funcionando de forma segura y de acuerdo con los estándares.

«Estamos garantizando que no se produzcan más incidentes de intoxicación en la zona. Si se descubre que un solo caso ha sido causado por alimentos SPPG, solicitaremos la revocación del permiso de funcionamiento», afirmó.

Su partido ordenará a la Oficina de Educación que cree nuevos procedimientos operativos estándar (SOP) con respecto a la evaluación del menú del programa MBG en las escuelas.

En el futuro, dijo, se requerirá que cada escuela establezca un grupo de comunicación entre la escuela, los padres y los proveedores de alimentos.

«Después habrá dos valoraciones, la de los niños y la de los padres. El SPPG necesita saber qué les gusta a los niños, qué no les gusta y qué puede provocar intolerancia alimentaria», afirmó.

Espera que a través de este mecanismo la implementación del programa MBG pueda ser más transparente y adaptarse mejor a las necesidades nutricionales de los niños.

«Queremos que este gran programa funcione de la mejor manera, brinde beneficios reales y asegure a los padres que los alimentos que reciben sus hijos son verdaderamente seguros y nutritivos», dijo.