Elementos comunitarios de Jepara que están comprometidos a proteger la situación favorable de la ciudad procesada

JEPARA (Antara) – Varios elementos de la comunidad en la regencia de Jepara, Java Central, que van desde comunidades inter -religiosas hasta organizaciones juveniles, acordaron mantener en una situación favorable en la regencia de Jepara, conocidas como ciudades cortadas.

«También instamos a la comunidad a no ser causada fácilmente por invitaciones y trastornos que tengan el potencial de distribuir y dañar los intereses de la región y la nación», dijo el presidente de Tanfidziah Pcnu Jepara Kiai Charis Rohman en Jepara, domingo.

Admitió que estaba preocupado por la acción masiva que tuvo lugar desde el sábado (8/30) hasta el domingo (8/31) por la mañana. La promoción de la solidaridad en un motociclista en línea de la motocicleta, Affan Kurniawan, se convirtió en una acción anarquista e incluso acompañada de saqueos de activos regionales.

«Esto no es raro en Jepara, quien ha sido conocido durante años como un área favorable. Hasta ahora, la acción masiva siempre se ha mantenido pacíficamente y no anarquista. Protegamos a Jpara juntos como un área pacífica», dijo.

Según él, el incidente debe ser un material para la introspección con la comunidad y los responsables políticos. Jepara PCNU también ha recibido instrucciones de PBNU para continuar socializando la profesión para mantener una situación favorable a las filas estructurales y los residentes de Nahdliyyin.

Los intentos de calmar la situación se hicieron con una oración conjunta en la que los líderes religiosos, los líderes comunitarios, el gobierno de distrito, Jepara Forkpinda y la comunidad de motocicletas en línea en Jepara Pendopo estuvieron involucrados.

«Debemos poder convertirnos en un sistema de enfriamiento. Si la situación es pacífica y normal, los servicios públicos se pueden maximizar, el desarrollo también está activo y la comunidad siente los beneficios», dijo.

Lo mismo fue expresado por el presidente del PD Muhammadiyah Jepara Kiai Fahrur Rozi también apeló a los habitantes de Muhammadiyah para recordar y no ser provocados por el contenido en las redes sociales o historias que dividieron, y tenían el potencial de colocar ovejas entre organizaciones religiosas.

«A medida que los activos de Muhammadiyah están dañados, los perpetradores de ciertas organizaciones masivas son transferidos, esto puede causar un conflicto. Así que unamos fuerzas para mantener a Jepara», dijo.

Líderes religiosos budistas El padre Franky Supriyanto también emitió un mensaje similar para que la comunidad mantenga la paz en Jpara.

«La voz budista de la figura uno mantiene una situación pacífica. El mensaje para que no nos provocen fácilmente y sigamos transfiriéndonos a las personas», dijo.

Mientras tanto, el presidente del GP de Ansor Jepara Ainul Mahfudz enfatizó su rechazo de todas las formas de acciones anarquistas en la ciudad, especialmente aquellos que condujeron a la destrucción de las instalaciones públicas.

«Todas las ambiciones se pueden expresar de una manera pacífica y educada. Los marcos de Ansor siempre mantendrán una situación favorable en Jepara. Esta es nuestra casa compartida que debe mantenerse. Guardemos a Jepara, guardamos Indonesia», dijo.

