El Wijayanto invitó a Napiter a Nusakambangan a regresar a la República de Indonesia

CILACAP (Antara) – Ex Amir Jamah Islamiyah (Ji) El Wijayanto invitó a los prisioneros de asuntos terroristas (Napiter) que se sometieron a un criminal en la isla de Nusakambangan de regreso a la carretera moderada y al estado de la República de la República de la Indonesia en su conjunto, no solo intereses.

En una entrevista especial con Antara en Cilacap, Java Central, el viernes por la tarde, el Wijayanto dijo que transmitió la invitación en una serie de actividades de la Casa Laundyhyah en cuatro Institutos Penitenciarios (LAPA) en Nusakambangan y Lapas Besi Days, Namas para dos días del jueves (31/7) y NGASEME Lapas y Lapas Paples Papas en Lapas en el viernes (1/8).

«La Cámara de la Lavanza fue fundada para garantizar la transformación de la ideología en el Ji Ji del ex Ji Ji y regresó a la República de Indonesia», dijo el ex Napiter.

Debido a que el tiempo de socialización de la disolución de JI en toda Indonesia es muy corto, por lo que después de ser libre de asegurarse de que el Napiter esté en ciencias en prisión, ha habido una transformación ideológica de antes tairrituf o son extremadamente exagerados, entonces son Lavadero O ser moderado.

Según él, la actividad se centró en el antiguo Ji Napiter que se sometió a un criminal en Nusakambangan porque eran los más fuertes y más difíciles, pero también seguidos por otros Napters en su implementación.

«Este programa es una terapia ideológica para curar las actitudes tairrituf O extremismo, bueno que es exagerado (Ifrath) ni un reducido (Tabrusión) «, dijo.

Dijo que la actividad no era solo una lectura ordinaria, sino una exposición profunda con un enfoque científico basado en turats o libros clásicos durante los estudiosos de Hijryah del siglo VII como Ibnu Taimiyah, Ibn Qayyim e Ibn Kathir.

«¿Por qué los libros viejos? Es por eso que admiten como referencia. Nos acercamos a ellos con los libros que solían usar, para que no sean resistentes», dijo.

Con la entrega de material, su partido usa una pantalla LCD de proyector para transmitir textos originales en árabe, de modo que Napiter ve de primera mano que el mensaje de moderación y amor por la República de Indonesia no es el resultado de una nueva interpretación, sino que tiene una base sólida en la Tazanah del Islam clásico.

«Henfatizo que los cambios ideológicos no deberían aparecer taqiyah (fingir) por remisión o liberación. Debe ser por conocimiento, porque comprende que el Islam es una religión LavaderoModerado «, enfatizó.

Según él, el entusiasmo de Napiter fue extraordinario durante la participación en la actividad, de hecho, algunos lloraron porque pensaron que solo habían encontrado iluminación después de años.

«Dijeron:» ¿Por qué no conseguimos tal declaración, así que no tenemos que ir a prisión? «Fue muy conmovedor», dijo.

También dijo que se dejó una transformación ideológica entre el ex JI (ex Jamaah Islamiyah) de 42 consideraciones Syar’i Está incluido en el libro «Ji: The Untold Story», incluso en el concepto Siyasah syar’iyyah (Política de Syar’i) como base de legitimidad para la aceptación de sistemas políticos modernos como la República de Indonesia.

«Muchos han rechazado la política porque no lo consideran argumentos. Pero se mencionan los libros, que la política también está más cerca de las masas y evita el daño, siempre que no vaya en contra de la Shari’ah, es posible», dijo.

Con esta definición, dijo, el sistema estatal republicano puede ser aceptado como Bienvenido a De Brave. -High tendencia para musulmanes indonesios.

Dijo que la casa de Wasathiyah no solo estaba dirigida a los prisioneros de asuntos terroristas, aunque en el primer año el 70 por ciento del programa se centró en el ex JI y el 30 por ciento para el público en general.

Pero en el futuro espera que el método desarrollado pueda ser una solución común para cualquier persona que esté expuesta a una ideología extrema, incluso para la prevención temprana entre adolescentes y estudiantes.

«Queremos dar una especie de inmunización LavaderoDe modo que la generación más joven no estará expuesta al extremismo -irus «, dijo Wijayanto.

Cuando se contactó con Cilacap, el jefe de la Oficina Regional de la Dirección General de Correcciones de la Provincia de Midden -Java Mardi Santoso de Safari Da’wah, dio la bienvenida a la Ustasz de Wijayanto en Nusakambangan porque tenía un valor estratégico en girar la República de girar la República.

«Nuestra cultura necesita figuras y ejemplo. Ustadz para Wijayanto es una figura muy adecuada porque es una figura con un fondo siempre expuesto y ahora está dedicado a regresar a la República de Indonesia», dijo.

Él era de la opinión de que tal figura de enfoque era efectiva porque se adaptó a las características social -culturales de las personas indonesias que mantienen el papel de las figuras y los modelos a seguir.