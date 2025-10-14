El vicerregente de Magelang espera que MTQ y MQK produzcan una generación coránica

Temanggung (ANTARA) – El viceregente de Magelang Sahid espera que el Musabaqah Tilawatil Quran (MTQ), el Musabaqah Qiraatil Pole (MQK) y el Festival de la Pandereta en la zona den a luz a una generación de coranistas que puedan leer, comprender, practicar el Corán con fluidez y hacer del Corán una forma de vida para desarrollar la región.

«Esta actividad dará origen a una generación coránica, una generación que no sólo podrá leer con fluidez, sino también comprender, practicar y utilizar el Corán como guía de vida para construir un Magelang seguro, cómodo, religioso, superior y próspero», dijo el martes en la inauguración del Festival MTQ, MQK y Rebana en el Salón Soepardi, la oficina gubernamental de la Regencia de Magelang en Magelang, provincia de Java Central.

Explicó que esta actividad también era una parte importante de los esfuerzos para fortalecer ukhuwah Islamiah, ukhuwah wathaniyah y ukhuwah basyariyah, fortalecer la unidad e integridad de la Ummah dentro de un marco indonesio y enriquecer los tesoros del arte y la cultura islámicos vivos en la comunidad local.

Espera que a través de MTQ y MQK surjan las mejores caravanas que representen a Magelang Regency en actividades similares a nivel provincial y nacional.

«Pero lo más importante es que esperamos que el espíritu de lectura y práctica del Corán crezca en cada familia y en nuestra comunidad», dijo.

Este año, Magelang Regency puede enviar representantes a nivel nacional para la XXVIII Selección Nacional de Tilawatil Corán y Musabaqah Hadith (STQH) que se llevará a cabo del 9 al 19 de octubre de 2025 en la ciudad de Kendari, sureste de Sulawesi, para la rama qiraah del arte de leer el Corán para mujeres adultas en nombre de Uyunil Aizzah.

Con esta serie de actividades para conmemorar el Día Nacional de Santri, el Gobierno de Magelang Regency se compromete a apoyar las actividades religiosas, la educación en internados islámicos y el desarrollo de la generación más joven de musulmanes.

«A través de la cooperación entre el gobierno, los ulemas y la sociedad, queremos hacer de Magelang Regency una zona religiosa, con carácter y próspera basada en valores morales y espirituales», dijo.

Lea también: Campeón del Mundo MTQ UMS Carry en IQRA 2025