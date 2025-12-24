El vicepresidente Gibran visitó Java Central, asistió a las celebraciones navideñas y siguió la transmisión del regreso a casa.

Yakarta (ANTARA) – El vicepresidente (Wapres) Gibran Rakabuming Raka partió hacia la provincia de Java Central el miércoles por la noche (24/12) para asistir a las celebraciones navideñas y seguir el flujo de regresos a casa durante las vacaciones de fin de año.

Según la información recibida, el vicepresidente y su reducido séquito abandonaron Pangkalan. Aire Halim Perdanakusuma de la Fuerza Aérea de Indonesia, Yakarta, a la base aérea principal Ahmad Yani, Semarang, a las 7 p.m. WIB.

La visita siguió la orden del presidente Prabowo Subianto de garantizar celebraciones navideñas seguras y pacíficas en varias regiones.

A su llegada a Semarang, el vicepresidente continuará su viaje a la ciudad de Salatiga para asistir a la celebración navideña con cristianos organizada por la Agencia de Cooperación de Iglesias de Salatiga (BKGS).

El vicepresidente regresará a Semarang para evaluar la preparación de los servicios de regreso a casa en la estación de Tawang.

Una vez finalizada toda la serie de actividades, el vicepresidente regresará directamente a Yakarta el mismo día.