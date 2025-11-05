El Viceministro del PAN-RB alienta la replicación de las innovaciones de desarrollo de Nusakambangan

Cilacap (ANTARA) – El viceministro de Reforma Administrativa y Burocrática (Wamen PAN-RB), Purwadi Arianto, animó a que el modelo de innovación de coaching integrado en la isla de Nusakambangan se replique en diferentes regiones, como un ejemplo de colaboración intersectorial que tiene un impacto real.

Durante una reunión con el Ministro de Inmigración y Correccionales (Imipas), Agus Andrianto, durante una visita a un centro penitenciario en la isla de Nusakambangan, Cilacap Regency, Java Central, Purwadi dijo el miércoles que las actividades de entrenamiento en Nusakambangan, incluido el cultivo de uvas, el procesamiento de camarones vaname y la composición de canciones, mostraron una sinergia entre el desarrollo de habilidades y la formación del carácter de los reclusos.

“Lo que veo hoy no es sólo desarrollar habilidades, sino también desarrollo de personalidad y mental para que tengan carácter fuerte, sean disciplinados y responsables de su trabajo”, dijo.

Apreció la colaboración entre el Ministerio, el gobierno regional y el sector privado, que ha resultado en varias actividades productivas y en la firma de un Memorando de Entendimiento (MoU) para extender los beneficios del coaching más allá de las instituciones penitenciarias.

Según él, este tipo de sinergia está en línea con la dirección de las reformas burocráticas temáticas, que enfatizan la importancia de la innovación y los resultados reales que la comunidad puede sentir directamente, incluidos los esfuerzos para reducir la pobreza y el desempleo.

«Esta cooperación es muy buena porque trae amplios beneficios. Esto está en línea con la política temática de reforma burocrática que construye innovación con un impacto directo en la sociedad», dijo.

Espera que las buenas prácticas en Nusakambangan se conviertan en una inspiración para que otras instituciones implementen una transformación institucional, tanto en las prisiones como en otras unidades sociales, de modo que el desarrollo sea más beneficioso y sostenible.

«Animo a que un modelo como este se replique en otros lugares. La transformación institucional debe continuar para que los resultados sean sentidos tanto por los presos como por la comunidad circundante», subrayó.

Purwadi dijo que la integración del coaching, la capacitación profesional y actividades productivas como la agricultura, la pesca y las industrias creativas podría fortalecer el ecosistema de desarrollo nacional y apoyar la independencia económica regional.

También estuvieron presentes en la visita el Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional/Jefe de Bappenas Rachmat Pambudy, el Viceministro de Recursos Humanos Afriansyah Noor, el Enviado Presidencial Especial para el Desarrollo de la Juventud y los Trabajadores del Arte Raffi Ahmad, así como varios otros funcionarios y celebridades Irfan Hakim.

Lea también: La Oficina Regional de Java Central del Ministerio de Derecho armoniza seis Raperbup Cilacap