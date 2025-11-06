El Viceministro de Recursos Humanos valoró el programa de desarrollo vocacional para los presos en Nusakambangan.

Cilacap (ANTARA) – La viceministra de Recursos Humanos (Wamenaker), Afriansyah Noor, valoró el programa de desarrollo de habilidades y formación profesional para presos en varias instituciones correccionales (prisiones) en la isla de Nusakambangan, Cilacap Regency, Java Central, que se considera capaz de aumentar la preparación laboral después de la detención.

Cuando Afriansyah se reunió con el ministro de Inmigración y Correccionales (Imipas), Agus Andrianto, durante una visita a la isla de Nusakambangan el miércoles, Afriansyah dijo que diversas actividades productivas como la agricultura, la ganadería, la gestión de residuos y la industria de los cigarrillos hechos a mano eran una parte importante de la promoción de la independencia de los presos.

Según él, estas habilidades proporcionan recursos valiosos para que puedan reintegrarse a la sociedad.

«A los presos se les da la oportunidad de dedicarse a la agricultura, la ganadería, la gestión de residuos y de carbón y la producción de cigarrillos hechos a mano. Esto es muy positivo, ya que pueden llenar su vida diaria con actividades útiles», afirmó.

Dijo que la capacitación, realizada bajo el liderazgo del Ministerio de Imipas, fue una expresión concreta del apoyo del gobierno a los esfuerzos de reintegración social.

Con una sólida formación profesional, dijo, se espera que los presos puedan regresar a la sociedad y obtener un trabajo decente.

«Con suerte, después de cumplir sus penas de prisión, serán bien recibidos en la sociedad y podrán volver a trabajar de forma independiente», afirmó.

Afriansyah también expresó su agradecimiento a los miembros del Ministerio de Immipas que han desarrollado varios modelos de desarrollo productivo en el entorno penitenciario.

Evaluó que la tendencia de capacitación estaba en línea con el programa nacional de mejora de la competencia laboral lanzado por el Ministerio de Mano de Obra.

A la visita también asistieron el Ministro de Planificación del Desarrollo Nacional/Jefe de Bappenas, Rachmat Pambudy, el Viceministro de Reformas Administrativas y Burocráticas, Purwadi Arianto, el Enviado Presidencial Especial para el Desarrollo de la Juventud y los Trabajadores de las Artes, Raffi Ahmad, así como varios otros funcionarios y celebridades Irfan Hakim.

Lea también: SPPG 1 Cilacap Policía prioriza ingredientes locales y garantiza calidad nutricional e higiénica