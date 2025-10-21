El vicegobernador Taj Yasin invita a los internados islámicos a fortalecer la protección de mujeres y niños

Kudus (ANTARA) – El vicegobernador de Java Central, Taj Yasin Maimoen, invitó a todas las instituciones educativas religiosas, especialmente los internados islámicos, a fortalecer el sistema de protección de mujeres y niños para prevenir la violencia.

«Los internados islámicos desempeñan un papel importante en la formación del carácter y la moral de la generación más joven, además de ser modelos a seguir en la protección de niños y mujeres», dijo mientras asistía al taller del Día Nacional de Santri de la provincia de Java Central en el internado islámico Raudlatuth Thalibin Bendan, distrito de Kota, Kudus Regency, el martes.

Dados los todavía altos niveles de violencia contra mujeres y niños en Indonesia, afirma, este problema es grave, incluso en Java Central.

Según datos de la Oficina Provincial de Empoderamiento de la Mujer, Protección Infantil y Planificación Familiar de Java Central (DP3AKB), en 2024 se registraron 1.349 casos de violencia contra mujeres y niños, y en julio de 2025 la cifra era 867.

Con estas cifras, Java Central ocupa el tercer lugar a nivel nacional en cuanto al número de casos de violencia contra mujeres y niños.

«Este es un desafío para los internados islámicos: demostrar que los internados islámicos no son lugares propensos a la violencia, sino que son ejemplos de instituciones educativas que son amigables con los niños y las mujeres», dijo.

Taj Yasin cree que los internados islámicos tienen sus propias ventajas en comparación con las escuelas públicas, ya que los estudiantes y los tutores están en contacto entre sí durante casi 24 horas. Esto permite construir una cercanía emocional y una educación moral más profunda.

«La educación en los internados islámicos no sólo se hace a través de libros sino también a través de ejemplos. Por lo tanto, el sistema educativo en los internados islámicos debe ser un sistema amigable para los niños», dijo.

En la ocasión, el internado islámico Raudlatuth Thalibin Bendan también se declaró un internado islámico acogedor para mujeres y niños, como una forma de compromiso para crear un entorno de aprendizaje seguro y saludable.

Las actividades del taller que han tenido lugar en los últimos años son una colaboración entre el gobierno provincial de Java Central, la Agencia de Cooperación de Organizaciones de Mujeres (BKOW) y varias instituciones de protección de mujeres y niños. Este programa también cuenta con el apoyo de organizaciones religiosas como Nahdlatul Ulama (NU) y Muhammadiyah, especialmente a través de instituciones autónomas como Rabithah Ma’ahid Islamiyah (RMI), que supervisa activamente el fortalecimiento de los internados islámicos acogedores para los niños.

El regente de Kudus Sam’ani Intakoris, el jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Religión para Java Central, el jefe del Ministerio de Religión de Kudus, el cuidador del internado islámico Raudlatuth Thalibin, Bendan Kiai Haji Muhammad Hafid Asnawi y varios otros funcionarios también estuvieron presentes en esta actividad.

Mientras tanto, el tema del taller fue «Internados islámicos contra el acoso y la violencia contra los internados islámicos seguros y saludables». A través de esta actividad, se invita a los participantes a fortalecer su compromiso de hacer de los internados islámicos un lugar que no solo produzca estudiantes buenos recitando el Corán y con buena moral, sino también preparados para enfrentar los tiempos cambiantes con una actitud moderada e inclusiva.

«La esperanza es que los internados islámicos puedan seguir emulando las enseñanzas del Profeta, que valora a las mujeres y a los niños. Con suerte, este esfuerzo beneficiará a todos los estudiantes y a la sociedad», afirmó.

La jefa del Departamento de Empoderamiento de las Mujeres, Protección Infantil y Planificación Familiar (DP3AKB) en la provincia de Java Central, Emma Rachmawati, dijo que su partido establecería un Foro de Niños Santri. Este foro es importante para que los estudiantes comprendan los derechos de los niños y los peligros de la violencia y el acoso.

«Queremos que los estudiantes puedan comprender activamente la cuestión de la protección infantil y la lucha contra la violencia. Porque junto con el Ministerio de Asuntos Religiosos y el Consejo de la República de las Islas Marshall, también estamos construyendo un sistema de prevención de la violencia en los internados islámicos, incluida la formación de escuelas amigas de los niños y un grupo de trabajo de protección en cada internado islámico», dijo.

Espera que el foro y el grupo de trabajo formados puedan crear un entorno de internado islámico seguro, amigable y libre de violencia para todos los estudiantes de Java Central.