El vicegobernador de Java Central también participó en el «ro’an» en los internados islámicos antes del Día de Santri de 2025.

Semarang (ANTARA) – El vicegobernador de Java Central, Taj Yasin Maemoen, participó en una actividad de limpieza conjunta, también llamada «ro’an», en un internado islámico antes de la conmemoración del Día de Santri en 2025.

La actividad “ro’an” se llevó a cabo el viernes en el internado islámico Hidayatul Mubtadi’in, Jambearum Village, Patebon, Kendal Regency, Java Central.

Explicó que el ‘ro’an’ realizado por los estudiantes era parte de la búsqueda de bendiciones, a través del servicio comunitario o la cooperación mutua.

«‘Ro’an’ es educación que incluye no sólo conocimiento sino también moral y ética, no coerción como en la era feudal, sino parte del aprendizaje de cada estudiante. Mi hermano y yo también hacemos eso», dijo.

Este personaje, llamado popularmente Gus Yasin, explicó que «ro’an» proviene de la palabra árabe «tabarrukan», que significa esperar bendiciones, que luego se redujo a «rukan» y luego a «ro’an».

Para los estudiantes, dijo, ‘ro’an’ es un servicio comunitario para limpiar el ambiente del internado islámico trabajando juntos.

Explicó que «ro’an» es una lección moral impartida por Kiai, que se lleva a cabo no sólo en Indonesia, sino también en países árabes como Egipto y Arabia Saudita.

Dio un ejemplo: mientras estudiaba en Siria, hacía ‘ro’an’ todos los días lavando los platos de 300 estudiantes todos los días, por lo que tenía que luchar durante 3 o 4 horas con placas de hierro que eran más pesadas que las normales.

Por lo tanto, a través de la conmemoración del Día Nacional del Santri, invitó a los santri a conmemorar la historia de la solución de la yihad, mediante la construcción de la nación y el cuidado del país.

A través de «ro’an» invita a los estudiantes a reflexionar los valores del cuidado ambiental y social en la vida cotidiana.

En esta ocasión, también invitó a los regentes y alcaldes de Java Central a brindar apoyo a los internados islámicos facilitando asignaciones gratuitas para PBG (Aprobación de construcción) y SLF (Certificado de dignidad funcional).

Ambos son permisos importantes para garantizar que un edificio sea legal y seguro.

«Invito a los jefes regionales a apoyar la viabilidad de establecer internados islámicos. Agradezco a Kudus Regency por renunciar a las tarifas de PBG y SLF para la construcción de internados islámicos», dijo.

A la actividad también asistieron el regente de Kendal Diah Kartika Permanasari, el regente adjunto Benny Karnadi, el jefe de la Oficina Regional del Ministerio de Asuntos Religiosos de Java Central Saiful Mujab, el director del internado islámico KH Abdul Rahim y Forkopimda.

También estuvieron presentes representantes de internados islámicos de 35 distritos/ciudades de Java Central que participaron en el evento en línea.