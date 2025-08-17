El vicegobernador de Java Central reemplazó a Sudewo lideró la ceremonia del Jubileo de la República de Indonesia en Pati

SEMARANG (Antara) – Vicegobernador de Java Central Taj Yasin Maimoen se convirtió en el Inspector de la Ceremonia (IRUP) en el desempeño del 80 aniversario de la Independencia de la República de Indonesia en Pati Regency, para reemplazar el regente de Pati Sudewo.

Durante la ceremonia en el patio de la oficina del Regente Pati, Pati Regency, Central Java, domingo, Sudewo no pudo estar presente debido a una enfermedad.

También presente, el regente adjunto de Pati Risma Ardhi Chandra, las filas de VorCompimda, los líderes comunitarios y las filas de los funcionarios del gobierno local (ASN).

Después de la ceremonia, la figura conocida Gus Yasin recordó la importancia del impulso de la independencia como el pegamento de la solidaridad y el espíritu de la cooperación mutua.

«El 17 de agosto es el cumpleaños de nuestro país. Hoy es muy importante, muy sagrado y siempre se espera por la comunidad», dijo.

Es por eso que, dijo, el gobierno invitó a todos a respetar este día sagrado por conductividad, unión y pensar en los servicios de los héroes y editores de la República de Indonesia.

Hizo hincapié en que su presencia en Pati era una forma de dedicación del gobierno provincial del Java central para mantener la estabilidad y ofrecer aliento a las filas del gobierno regional y ASN para continuar ofreciendo el mejor servicio a la comunidad.

«El desarrollo debe continuar, el gobierno no puede detenerse. La gente está esperando la dedicación del gobierno», dijo.

La presencia de varios elementos de la sociedad en la ceremonia, dijo, demostró la existencia de unión para mantener los servicios públicos y la estabilidad regional.

«Estoy presente aquí para llevar a cabo el mandato del gobernador, para liderar la ceremonia del 17 de agosto en Pati, él (el regente Van Sudewo) no pudo estar enfermo», dijo, rezando para que el regente Van Sudewo se recupere de inmediato.

Con respecto a la dinámica de la política en Pati, incluido el discurso de los derechos del cuestionario, enfatizó que todas las partes deben respetar el proceso democrático de acuerdo con el estado de derecho.

«Indonesia es un estado constitucional. Todo está regulado en la ley, incluida la ley número 23 de 2014 sobre el gobierno regional», dijo.

«El proceso que se ejecuta en el DPR es parte de la democracia, para realizar un gobierno de acuerdo con las reglas. Estamos esperando los resultados», continuó.

En esa ocasión, también invitó al impulso de la independencia a ser utilizada como energía para considerar el futuro con optimismo.

«El crecimiento económico en Java Central, especialmente en Pati Regency, debe continuar creciendo. Tenemos que florecer juntos a través de la cooperación mutua», dijo.