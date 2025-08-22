El vicegobernador de Java Central enfatiza la importancia de la verificación de las fuentes de petróleo en Blora

Blora (Antara) – Vicegobernador de Java Central Taj Yasin Maimoen enfatizó la importancia de la verificación y la validación de las actividades de la comunidad en la regencia de Blora, después de que el petróleo ilegal agria en la aldea de Gandu, distrito de Bogorjo, que reclamó vidas.

«El incidente del incendio debe ser una lección valiosa, de modo que el gobierno local, junto con las agencias relacionadas, sean más serias sobre la supervisión de la supervisión», dijo mientras revisaba la ubicación del incendio en Blora, el viernes.

Según él, el paso de verificación es muy importante para garantizar la legalidad de las fuentes de petróleo existentes.

«No debe haber actividades para que la legalidad no esté clara y luego ponga en peligro la seguridad de la comunidad. La verificación es importante, para que pueda determinarse cuáles son oficialmente buenas y que son ilegales», dijo.

Taj Yasin también reveló que el enfoque más importante del gobierno se extinguió actualmente, los residentes evacuaron y aseguraron que el fuego no se extendiera a otras áreas.

Reconoce que el estudio es más necesario con respecto al contenido del gas que sale para no dañar a la comunidad.

Además, Taj Yasin también enfatizó el fenómeno de presentar la verificación de los pozos de petróleo de las personas después de la emisión de la regulación ESDM no 14/2025. De los 4.134 pozos de personas en Java Central, se han introducido muchos nuevos movimientos de verificación.

Sin embargo, el gobierno enfatizó que la regulación solo se aplica a los pozos existentes o existentes, no para construir nuevos pozos.

«El fenómeno, después de que hay nuevas regulaciones, la comunidad es que en realidad es de opinión que puede hacer nuevos pozos. Mientras que lo que está regulado por los pozos existentes. Por esa razón, todas las presentaciones de nuevas verificaciones de pozos mientras mantenemos hasta que haya más claridad», dijo.

También mencionó obstáculos en el campo, como las condiciones de la tierra y la dificultad de la disponibilidad de agua limpia para los residentes de la ubicación. Esto contribuye a la complejidad de los problemas en Blora, por lo que debe tratarse con los sectores.

«El problema en Blora no es solo una cuestión de petróleo, sino también una cuestión de seguridad, medio ambiente y bien de los ciudadanos. Si no se trata en serio, los eventos comparables se pueden repetir», dijo.

El gobierno provincial de Java central, agregó, está listo para apoyar los pasos del gobierno de la regencia Blora para frenar las actividades ilegales de perforación petrolera.

Además, Taj Yasin también alentó regulaciones más asertivas y una solución económica alternativa para que los ciudadanos ya no dependan de la práctica de la perforación ilegal.

El incidente ilegal de Olieblu en la aldea de Gandu, el distrito de Bogorjo, Blora Regency, dio como resultado que tres personas y otras dos sufrieron quemaduras graves.

La tragedia abre el hecho de que las actividades de minería de petróleo tradicional todavía están llenas en la Blora y las áreas circundantes sin permiso.

