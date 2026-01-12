El vicegobernador de Java Central destacó el aumento del número de accidentes industriales

Semarang (ANTARA) – El vicegobernador de Java Central, Taj Yasin Maimoen, destacó el aumento del número de accidentes industriales en la región en los últimos tiempos y pidió a las empresas que promuevan la cultura de seguridad y salud en el trabajo (K3).

Según los datos de empleo de BPJS para las regiones de Java Central y Bricolaje, el número de accidentes laborales ha seguido aumentando en los últimos cuatro años, alcanzando 15.408 casos en 2022; 18.225 casos en 2023; 21.828 casos en 2024; y 32.870 casos en 2025.

“A la comunidad empresarial, académicos y trabajadores: crear una cultura K3 fortaleciendo la regulación, la supervisión y construyendo un ecosistema K3 moderno y adaptable”, dijo el lunes en Semarang.

Así lo transmitió la figura comúnmente conocida como Gus Yasin durante las actividades de conmemoración del mes K3 de 2026 a nivel de la provincia de Java Central.

Explicó que cultivar K3 significa hacer de la seguridad un valor y un comportamiento, no solo cumplir con las reglas.

Esto se refleja en la conciencia de los trabajadores sobre el uso de equipos de protección personal, el coraje de los líderes para detener el trabajo peligroso y la creciente responsabilidad colectiva por la seguridad en el lugar de trabajo.

La cultura K3, dijo, sólo puede lograrse a través de un liderazgo fuerte, sistemas consistentes, educación y entrenamiento continuos, y debe integrarse con los sistemas comerciales.

«Porque después de nuestra investigación resultó que muchos accidentes ocurrieron fuera del lugar de trabajo. Esto significa que hubo factores de salud durante el proceso de viaje que causaron la muerte. Esto sigue siendo una preocupación para todos nosotros en este momento», dijo.

Además, continuó, en virtud de la Ley de Empleo núm. 13 de 2003, todo trabajador tiene derecho a la protección de la seguridad y la salud en el trabajo, a la moralidad y la decencia, así como a un trato digno.

Por ello, dijo que K3 no es sólo una obligación técnica de la empresa, sino también un derecho humano de los empleados y la base más importante para la productividad laboral.

Sin embargo, reveló que las empresas de Java Central en general han implementado bien los estándares K3 hasta ahora.

De hecho, varias industrias han proporcionado medios de transporte para los trabajadores, pero aún es necesario reforzar la supervisión de estos medios de transporte, especialmente porque muchos de ellos son operados por terceros.

«Trabajar con seguridad se aplica no sólo en el trabajo, sino también en el camino al trabajo. Ésta también debe ser nuestra preocupación común», dijo el hijo del difunto clérigo carismático KH Maimoen Zubair.

Con el impulso del Mes K3 2026, el gobierno provincial de Java Central espera que la cultura K3 pueda ampliarse aún más, no sólo en términos del entorno de trabajo, sino también en la seguridad de los viajes y el uso de nuevas tecnologías, para aumentar la productividad de forma sostenible.

En la ocasión, Gus Yasin también expresó su agradecimiento a las empresas de Java Central que han cultivado una cultura de K3, especialmente a las 83 empresas que recibieron el Premio Cero Accidentes Laborales 2025.

Posteriormente, 40 empresas recibieron el premio P2-HIV AIDS in the Workplace Award 2025, así como PT Kawasan Industri Kendal como el área industrial con mejor implementación de NORMA100 en 2025.

