El tribunal religioso de Blora registró 1.888 casos de divorcio

Blora (ANTARA) – El Tribunal Religioso de Blora (PA), Java Central, señaló que la tasa de divorcios en la regencia de Blora sigue siendo relativamente alta, ya que alcanzó 1.888 casos de enero a noviembre de 2025.

El registrador junior de demandas y oficial interino (Plt) del registrador junior de derecho del Tribunal Religioso de Blora, Fitri Istiawan en Blora, dijo el miércoles que de este número, los casos de divorcio presentados por mujeres todavía dominan, es decir, 1.429 casos, mientras que los divorcios presentados por maridos se registraron en sólo 459 casos.

«Jurídicamente, el divorcio se divide en dos tipos: el divorcio impugnado y el divorcio de talco», afirmó.

Explicó que un divorcio contencioso es un divorcio propuesto por la esposa al marido y se produce con base en la decisión del juez. Mientras tanto, el marido presenta el divorcio para pedir permiso al tribunal para prometer el divorcio a su esposa.

En los casos de divorcio, continúa Fitri, la separación no se produce inmediatamente, incluso si el jurado acepta la petición. Aún quedan etapas en el proceso del voto de divorcio que deben completarse después del período de espera, acompañadas de la obligación del hombre de cumplir con los derechos de la mujer según la decisión judicial.

«Si la obligación no se cumple, la promesa de divorcio no puede ejecutarse. El tribunal concederá un período de espera de hasta seis meses. Si el cónyuge no presenta la promesa de divorcio dentro de ese período, el caso será declarado nulo y el estado del matrimonio seguirá siendo válido», dijo.

Según Fitri, esta disposición es una forma de protección jurídica para las mujeres.

Según los datos mensuales sobre casos de divorcio, en enero hubo 166 casos, febrero 109 casos, marzo 86 casos, abril 152 casos, mayo 127 casos, junio 122 casos, julio 142 casos, agosto 105 casos, septiembre 160 casos, octubre 140 casos y noviembre 120 casos.

Mientras tanto, los casos de divorcio en enero registraron 62 casos, 38 casos de febrero, 23 casos de marzo, 49 casos de abril, 42 casos de mayo, 38 casos de junio, 52 casos de julio, 34 casos de agosto, 40 casos de septiembre, 42 casos de octubre y 39 casos de noviembre, con un total de 459 casos en enero-noviembre de 2025.

Además del divorcio, PA Blora también registró 163 casos de dispensa matrimonial con detalles de 16 casos en enero de 2025, siete casos en febrero, 10 casos en marzo, cinco casos en abril y mayo, 10 casos en junio, 16 casos en julio, 21 casos en agosto, 26 casos en septiembre, 27 casos en octubre y 20 casos en noviembre de 2025.

En cuanto a las causas del divorcio, Fitri dijo que las disputas y discusiones siguen siendo los factores dominantes.

En 2024, las causas de divorcio en 1.404 casos estuvieron dominadas por disputas o discusiones, seguidas por el abandono de una de las partes en 183 casos, factores económicos, juegos de azar en cinco casos, abuso de drogas en cinco casos, violencia doméstica (KDRT) en tres casos, poligamia en tres casos, prisión en dos casos, apostasía en dos casos y discapacidad física en un caso, para un total de 1.608 casos.

Mientras tanto, en 2023 se registraron 1.640 casos de disputas o riñas, 81 casos de factores económicos, 51 casos de abandono de una de las partes, dos casos de drogas, dos casos de violencia doméstica, dos casos de poligamia, un caso de juego y un caso de apostasía, con un total de 1.780 casos.

Fitri añadió que los factores económicos siguen siendo el principal desencadenante del divorcio. Muchos casos comienzan cuando los cónyuges no trabajan, trabajan pero no se mantienen a sí mismos o proporcionan un ingreso que no es suficiente para las necesidades del hogar.

«Las limitadas oportunidades laborales también influyen. En la realidad actual, a las mujeres les resulta más fácil encontrar trabajo. Si la mujer ya tiene sus propios ingresos, los conflictos en el hogar a menudo se agudizan si el hombre no cumple con las obligaciones económicas», afirma.

Históricamente, el número de divorcios impugnados en 2023 fue de 1.448 casos y 511 casos de divorcio, lo que hace que el número total de divorcios sea de aproximadamente 2.200 a 2.300 casos.

Desde el año 2024, el número de divorcios impugnados disminuyó a 1.437 casos, mientras que el número de divorcios talaq disminuyó a 448 casos. En 2025, el número de divorcios impugnados volverá a disminuir hasta 1.429 casos, mientras que el número de divorcios aumentará ligeramente hasta 459 casos.

«En general, la tendencia al divorcio en Blora está mostrando una disminución. Se cree que esto está influenciado por el papel cada vez mayor de la mediación y la conciencia pública para considerar el impacto del divorcio antes de tomar una decisión», dijo.

El Tribunal Religioso de Blora espera que las parejas casadas puedan dar prioridad a la comunicación, la responsabilidad y el entendimiento mutuo a la hora de construir un hogar, para que la tasa de divorcios pueda reducirse aún más en el futuro.