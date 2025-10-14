El Tribunal de Distrito de Semarang desestima el juicio preliminar contra el sospechoso en posesión de 1 kg de marihuana

Semarang (ANTARA) – El Tribunal de Distrito de Semarang (PN) desestimó la demanda presentada por el sospechoso que poseía 1 kg de marihuana contra la Agencia Nacional de Estupefacientes (BNN) de la provincia de Java Central.

El juez único Rightmen Situmorang desestimó la demanda presentada por el sospechoso en nombre de Nur Icsan en un juicio en Semarang el martes.

“Declara que la reclamación del solicitante es inaceptable”, afirmó.

El juez afirmó que la investigación y determinación del sospechoso llevada a cabo por Central Java BNN fue legal y de acuerdo con los procedimientos.

El juez también ordenó a los investigadores que continuaran con el proceso judicial contra el sospechoso.

Nur Icsan fue arrestado por BNN de Java Central en Grobogan Regency en julio de 2025 con evidencia de 1 kg de marihuana.

El caso aún está bajo investigación y se han celebrado consultas con la fiscalía para iniciar el proceso.

Jefe del Departamento de Inteligencia y Erradicación de la Provincia de Java Central, Comisionado de Policía. Henry Siahaan Pardomuan dijo que el caso pronto será transferido a la Fiscalía Superior de Java Central.

