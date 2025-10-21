El tren Harina accidentado fue remolcado a Tawang

Semarang (ANTARA) – El tren Harina que conecta Semarang-Surabaya que estuvo involucrado en un accidente con un camión contenedor descargado en el cruce fronterizo de Jalan Kaligawe, en la ciudad de Semarang, el martes por la tarde, fue remolcado de regreso a la estación de Semarang Tawang.

La serie de trenes se detuvo en medio del cruce durante aproximadamente una hora y media debido al accidente, antes de ser finalmente retirado alrededor de las 18.10 horas.

El gerente de relaciones públicas de PT KAI Daop IV Semarang, Franoto Wibowo, dijo que la serie de trenes sufrió daños en la locomotora y el tren generador.

“Está en marcha el proceso de sustitución de locomotoras y generación de trenes para que el tráfico ferroviario en Harina pueda volver a la normalidad”, afirmó.

Según sus palabras, en el accidente no hubo víctimas ni entre los pasajeros ni entre la tripulación del tren Harina.

Explicó que el incidente que tuvo lugar alrededor de las 16.37 horas comenzó cuando un camión viajaba de sur a norte.

Cuando el tren Harina del oeste estaba a punto de pasar, dijo, el camión todavía estaba en medio de la intersección.

«El ingeniero tocó la bocina muchas veces, pero este incidente no se pudo evitar», dijo.

Tras la evacuación de la serie de trenes Harina, el flujo de tráfico en Jalan Kaligawe volvió a la normalidad.

Mientras tanto, los agentes siguen trabajando para evacuar el camión implicado en el accidente.

