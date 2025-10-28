El terraplén se rompió y unas inundaciones repentinas inundaron la aldea de Ketitang Wetan Pati.

Pati (ANTARA) – La inundación repentina que ocurrió en la aldea de Ketitang Wetan, distrito de Batangan, Pati Regency fue causada por la rotura del terraplén del río Gandam debido a su incapacidad para acomodar el aumento en la descarga de agua, dijo Kalakhar BPBD Pati Martinus Budi Prasetyo.

«La ubicación de la rotura del dique estaba en el mismo río, pero los lugares estaban repartidos por las aldeas de Ketitang Wetan, Ngening y Raci. El impacto de la inundación también se produjo en estas tres aldeas», dijo en Pati el martes.

Por ahora, agregó, el dique que se rompió el fin de semana pasado está siendo reparado por el Centro de Cuenca del Río Pemali Juana (BBWS), pero debido a que llovió aún se producen inundaciones.

Las condiciones de inundación de hoy (28/10), dijo, han disminuido gradualmente, incluso el agua que había inundado Jalan Pantura Pati también ha retrocedido, por lo que el acceso a la carretera vuelve a ser fluido.

Reveló que la inundación repentina se produjo debido a un problema en las montañas Kendeng, que deberían haber podido recolectar agua de lluvia para que no fluyera directamente al río, pero esto no sucedió por lo que el agua de la zona montañosa entró en varios ríos hasta el río Gandam con una descarga más allá de su capacidad.

«Al final hubo inundaciones y el dique se rompió, inundando zonas residenciales y dañando varias instalaciones e infraestructuras», afirmó.

BPBD Pati también ha desplegado voluntarios para llevar a cabo esfuerzos de campo, incluida la realización de evaluaciones para minimizar el impacto cuando se produzcan inundaciones posteriores porque los terraplenes no han sido completamente reparados.

Pidió a los residentes que limpien de forma independiente los cursos de agua de su zona, especialmente si hay obstrucciones causadas por desechos. Si llueve mucho, al menos el agua podrá fluir sin problemas y no formar charcos.

«Los esfuerzos a largo plazo obviamente tienen como objetivo promover programas de reforestación en las montañas Kendeng para que no vuelvan a ocurrir inundaciones repentinas. Hasta que se lleven a cabo esfuerzos masivos de reforestación, por supuesto todavía existe la posibilidad de que se produzcan inundaciones repentinas porque el agua de lluvia cae directamente en los arroyos de los ríos que generalmente transportan material del suelo que causa la sedimentación del río», dijo.

El flujo poco profundo del río, dijo, también hace que el agua se desborde fácilmente cuando llueve mucho, lo que lo hace propenso a inundaciones.

El secretario de la aldea de Ketitang, Wetan Ismail, añadió que hoy las aguas de las inundaciones están retrocediendo gradualmente en varias zonas (28/10). Sin embargo, todavía se producen inundaciones en zonas cercanas a las riberas de los ríos.

“Aunque el caudal de agua del río ha comenzado a disminuir, todavía hay varios puntos que siguen inundados”, dijo.

Señaló que hay seis Unidades Comunitarias (RT) que aún se encuentran inundadas con una altura de hasta 50 centímetros.

