El teniente de alcalde de Tegal destacó la sinergia del gobierno de la ciudad en la erradicación de las drogas

Tegal (ANTARA) – El vicealcalde, Tazkiyyatul Muthainnah, jugó un papel decisivo en la evaluación de la implementación de actividades para facilitar las intervenciones de desarrollo de las aldeas organizadas por Tegal BNNK para la Prevención de la Erradicación del Abuso de Drogas y el Tráfico Ilícito (P4GN) en Dapoer Tempo Doeloe, East Tegal, el miércoles (22/10) por la mañana.

En su presentación, Tazkiyyatul Muthmainnah dijo que la circulación de drogas entre la comunidad era muy preocupante.

«Damos la bienvenida y apreciamos a BNNK Tegal en sus esfuerzos por reprimir el tráfico de drogas en la sociedad. Por supuesto, esto no se puede hacer solo, debe haber cooperación entre las diferentes partes. Protejamos el futuro de nuestros niños, comencemos a reprimir y mapear el movimiento del tráfico de drogas en la sociedad», dijo Tazkiyyatul.

Tazkiyyatul añadió que si bien los esfuerzos para erradicar las drogas siguen activos, la ciudad de Tegal todavía enfrenta una serie de desafíos graves.

«En primer lugar, el gran número de casos muestra que la distribución y el abuso de drogas siguen siendo un problema al que se debe prestar atención. En segundo lugar, los métodos de los perpetradores son cada vez más variados y creativos, por ejemplo ocultando drogas en paquetes de alimentos o enviándolas entre ciudades e incluso entre provincias. Esto indica que las redes de drogas se están volviendo cada vez más complejas y difíciles de rastrear», dijo Tazkiyyatul.

Además, Tazkiyyatul agregó que los adolescentes y las familias son ahora los grupos más vulnerables, por lo que es necesario fortalecer la educación y orientación en el ámbito escolar y familiar.

«A medida que el número de casos continúa aumentando año tras año, la maquinaria de tratamiento» tanto en términos de prevención, aplicación de la ley y rehabilitación debe fortalecerse aún más para que la ciudad de Tegal pueda realmente avanzar hacia el Estatus Brillante, es decir, Libre de Drogas», añadió Tazkiyyatul.

En el esfuerzo de P4GN, Tazkiyyatul reveló que las Instituciones Comunitarias de Aldea o LKK desempeñan un papel importante como punta de lanza a nivel comunitario.

«El Ayuntamiento de Tegal alienta a LKK a empoderarse activamente tanto en la prevención, la vigilancia social y la detección temprana del posible abuso de drogas en el área. A través del Programa de Subdistrito Brillante, Limpio de Drogas, se espera que cada subdistrito se convierta en un área segura, saludable y resiliente a la amenaza de las drogas», dijo.

El jefe de Tegal BNNK, Nasrudin, dijo que con un subdistrito brillante, el estado de P4GN en el subdistrito será óptimo.

«Creo que trabajando duro juntos, el estado de alerta podrá volver más tarde a alerta o a seguridad. Esperamos que el número de tráfico de drogas pueda disminuir», dijo Nasrudín.