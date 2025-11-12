El teniente de alcalde de Magelang calificó el RPKD como una guía para superar la pobreza

Magelang (ANTARA) – El vicealcalde de Magelang Sri Harso dijo que el documento del Plan Regional de Reducción de la Pobreza (RPKD) es una directriz conjunta para reducir la pobreza en el área local.

«Este RPKD puede ser una guía para superar la pobreza en la ciudad de Magelang, incluida la cooperación multipartidista», dijo el miércoles en un comunicado de prensa de la sección Prokompim del gobierno de la ciudad de Magelang en Magelang.

Dijo que esto está relacionado con el evento de difusión del RPKD de la ciudad de Magelang 2025-2029, que se llevó a cabo en el Salón Pangripta de la Oficina de Planificación de Desarrollo Regional, Investigación e Innovación (Bapperida) de la ciudad de Magelang, con expertos de las MIPYMES de la Universidad Gajah Mada (UGM) de Yogyakarta, el Dr. Boyke Rudi Purnomo y el vicepresidente del DPRD de la ciudad de Magelang, Bustanul Arifin, como personas auxiliares.

El gobierno de la ciudad de Magelang está preparando actualmente el RPKD para el período 2025-2029. Este documento pretende ser la principal directriz y base para la cooperación de múltiples partes interesadas en los esfuerzos por reducir las tasas de pobreza en la ciudad de Magelang.

Explicó la preparación del RPKD como seguimiento de la Instrucción Presidencial (Inpres) Número 8 de 2025 sobre la Optimización de la Implementación del Alivio de la Pobreza. La Instrucción Presidencial instruye a los gobiernos regionales a preparar programas y asignar APBD para erradicar la pobreza extrema.

Según él, el Equipo Regional de Coordinación de Alivio de la Pobreza (TKPKD) de la ciudad de Magelang es la punta de lanza en la coordinación de los esfuerzos de alivio de la pobreza.

Handini Rahayu, jefe de Bapperida de la ciudad de Magelang, explicó que los últimos datos sobre los niveles de pobreza en el área local muestran una tendencia a la baja constante.

Se estima que el porcentaje de personas pobres caerá del 7,75 por ciento en 2021 al 5,68 por ciento en 2025. La ciudad de Magelang ha logrado alcanzar la pobreza extrema cero para 2023.

Sin embargo, dijo que a pesar de estos logros, existen dos grandes desafíos, a saber, el aumento de la desigualdad; el índice de Gini aumentará a 0,462 en 2024. La estrategia presupuestaria del gobierno de la ciudad de Magelang continúa centrándose en reducir la carga del gasto público.

En 2025, el 65 por ciento del presupuesto se destinará a esta estrategia, que incluye subsidios PDAM, seguro de salud (PBI) y diversas asistencias sociales, mientras que las estrategias para aumentar los ingresos, como ferias de empleo, formación profesional y asistencia a las MIPYMES, son las estrategias con menor participación presupuestaria, con un 6 por ciento.