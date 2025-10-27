El subsector agrícola es el mayor contribuyente a la distribución de BRI KUR.

Yakarta (ANTARA) – PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk señaló que el subsector agrícola fue el principal contribuyente al desempeño de distribución de KUR de la compañía hasta finales de septiembre de 2025, que alcanzó los 58,37 billones de IDR o el equivalente al 44,83 por ciento del total de BRI KUR.

Mientras tanto, la distribución por parte de la BRI del Crédito Empresarial Popular (KUR) para el sector manufacturero, que incluye no sólo la agricultura sino también la pesca, el comercio, la manufactura y otros servicios, representó una participación del 64,31 por ciento de la distribución total.

«Este logro es una clara demostración del papel de la BRI a la hora de fomentar consistentemente la financiación productiva. En el futuro, la BRI seguirá comprometida a ser el socio clave para que las MIPYMES indonesias crezcan de manera sostenible», dijo el director ejecutivo de la BRI, Hery Gunardi, en su declaración en Yakarta el lunes.

En total, BRI ha pagado una cantidad de 130,2 billones de IDR en KUR a 2,84 millones de deudores hasta finales de septiembre de 2025.

Esta cantidad equivale al 74,40 por ciento de la asignación total de BRI KUR para 2025, que es de 175 billones de rupias.

Hery destacó que la financiación del KUR tiene un impacto real en el fortalecimiento del sector real y la creación de empleos en diferentes regiones.

El KUR distribuido por BRI, añadió, tiene como objetivo ayudar a las mipymes a ser más productivas.

«Creemos que el KUR no es sólo un instrumento financiero, sino un catalizador que puede poner en marcha la economía popular», afirmó Hery.

Con la distribución de KUR, Hery agregó que BRI busca alentar a las MIPYMES a ascender de clase para aumentar su contribución a la economía nacional.

Según él, esta medida es el papel de la BRI en el fortalecimiento del crecimiento económico inclusivo, siendo las mipymes el principal apoyo.

La compañía también señaló que la distribución de BRI KUR a los hogares aumentaba continuamente año tras año.

A finales de septiembre de 2025, 18 de cada 100 hogares tenían acceso a las instalaciones de BRI KUR.

Esta cifra ha aumentado respecto a la cobertura de 2022 y 2023, que alcanzó a 14 hogares y 15 hogares.

En conjunto, BRI ha distribuido KUR por valor de 1,387 billones de IDR a 45,5 millones de destinatarios desde 2015 hasta septiembre de 2025.