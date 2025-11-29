El Servicio de Inmigración de Java Central registró 96 extranjeros que fueron deportados en 2025

Semarang (ANTARA) – La Dirección General de Inmigración de la Región de Java Central registró que 96 extranjeros fueron deportados de enero a noviembre de 2025 debido a diversas violaciones de inmigración.

El jefe de la Dirección General de Inmigración para la Región de Java Central, Haryono Agus Setiawan, dijo el viernes en Semarang que las violaciones de inmigración estaban dominadas por ciudadanos chinos.

«Hay 36 personas, dominadas por ciudadanos chinos», dijo.

Además de China, dijo, también cometieron violaciones de inmigración ciudadanos de Malasia, Irán, Nigeria y Bangladesh.

Según él, los extranjeros deportados estaban repartidos en varias oficinas de inmigración en Java Central.

Explicó que la mayoría de los extranjeros que fueron deportados fueron resultado de violaciones de sus permisos de residencia.

Dio el ejemplo de los extranjeros que llegaron con un permiso de turista, pero resultó que estaban trabajando mientras estaban en Indonesia.

Además, muchos permisos de residencia de extranjeros han caducado y no han sido renovados.

Dijo que la tendencia de las violaciones por parte de extranjeros había disminuido en comparación con el año anterior.

Según él, esto demuestra que la comprensión entre los extranjeros que visitan Indonesia sigue aumentando.

Lea también: La Dirección General de Inmigración de Java Central registró un depósito de 265.600 millones de IDR en el PNBP

