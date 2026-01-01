El Servicio Blora PUPR señaló que el PAD para 2025 alcanzará los 1.890 millones de IDR

Blora (ANTARA) – La realización de Ingresos Originales Regionales (PAD) del Departamento de Obras Públicas y Planificación Espacial (DPUPR) de Blora Regency, Java Central, ascendió a 1.890 millones de IDR en 2025 o un aumento en comparación con los ingresos del año anterior.

“Mientras tanto, los ingresos locales del servicio PUPR en 2024 se registraron en aproximadamente 1.600 millones de IDR, mientras que este año aumentaron a 1.890 millones de IDR”, dijo el miércoles en Blora el jefe interino de Blora Regency DPUPR, Nizamudin Al Huda.

Dijo que hasta el 30 de diciembre de 2025 se registró una facturación real de 1.890 millones de euros.

Dijo que el aumento del PAD fue apoyado por varios sectores de servicios. Una de las principales contribuciones fue el alquiler de equipos pesados, cuya realización superó el objetivo.

El objetivo inicial se fijó en 300 millones de IDR, mientras que la realización hasta el 30 de diciembre de 2025 ascendió a 303 millones de IDR.

Aparte de eso, dijo, la recepción de servicios de aprobación de edificios (PBG) también mostró un desempeño positivo con una realización de más de 700 millones de IDR.

“La realización del PBG este año es bastante grande, por lo que se ha convertido en uno de los soportes del PAD del Servicio PUPR”, dijo.

Otros sectores que también contribuyeron al PAD, añadió, fueron los servicios de succión de inodoros cuya realización también superó los objetivos, así como el arrendamiento de terrenos que generó ingresos de alrededor de 90 millones de IDR.

Sin embargo, Huda admitió que todavía hay algunos sectores que tienen potencial de desarrollarse para aumentar el PAD en el futuro. Uno de ellos es el sector de la construcción.

Mientras tanto, la realización de los servicios de extracción de WC está fuertemente influenciada por factores climáticos.

«Una cosa que aún podemos desarrollar para que crezca es el sector de la construcción. Para la extracción de sanitarios, el potencial está ahí, pero realmente depende de las condiciones climáticas», afirmó.