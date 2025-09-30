El séptimo cumpleaños de RSGM Soelasteri Ums es festivo con un mini torneo de fútbol a nivel de la escuela primaria

Solo (Antara): los vítores de la audiencia ignoraron el entusiasmo de los jugadores en la final del mini torneo de fútbol de la Universidad Soelastri Muhammadiyah de Surakarta (UMS) en el nivel escolar masculino que se celebró en el Campus 2 -Veld de UMS.

El último juego reunió a SD Muhammadiyah 1 Surakarta Ketelan contra Sdit Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura Sukoharjo. El juego fue apretado porque sonó el silbato de inicio. El único gol de Álvaro en la segunda mitad fue la victoria decisiva de SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura, mientras que el equipo fue dejado como campeón.

Además del título, el premio también fue otorgado a los jugadores que realizaron Briljant durante el torneo. Fachry de SD Muhammadiyah 1 Ketelan Surakarta logró convertirse en el máximo anotador con una colección de siete goles. Mientras que el premio al mejor jugador fue ganado por ECA de SDIT Muhammadiyah Al Kautsar Kartasura Sukoharjo.

El torneo de la primera edición el sábado (27/9) se convirtió en parte del séptimo cumpleaños de RSGM Soelastri. La competencia asistió ocho escuelas primarias, a saber, SD Ta’Mirul Islam Surakarta, Al Azhar Syfa Budi Surakarta Escuela Primaria, Muhammadiyah 16 Karangasem Surakarta Escuela Primaria, Muhammadiyah Al Kautsura Sukharjo Elementaire School.

Director de RSGM Soelastri Drg. Ida Witiaati, M. Kes., Fisqua., Espera que este torneo pueda ser una arena para mejorar el potencial de los estudiantes en el campo del deporte, especialmente el fútbol, ​​e introducir el valor del deportivo en la competencia.

«Este torneo no es solo para encontrar ganadores, sino que también se convierte en un importante lugar de aprendizaje para los niños para mantener el espíritu de deportividad», dijo Ida.

Mientras tanto, uno de los guardias de los estudiantes, Edi Kurniawan, expresó su agradecimiento por la implementación de actividades.

«Esperemos que este tipo de actividad se pueda llevar a cabo de manera rutinaria y un foro para filtrar el potencial de los niños en el campo del deporte», dijo.