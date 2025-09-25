El seminario web de UMS pela la perspectiva de Muhammadiyah al darse cuenta de Indonesia

SOLO (Antara) – La 51ª edición de la serie de seminarios de seminarios de Muhammadiyah Surakarta (UMS) en Solo, Java Central, dijo el jueves sobre la perspectiva de Muhammadiyah para realizar una cruel Indonesia.

El seminario web presenta el Presidente Central de Muhammadiyah (PP) Prof. DR. Dr. H. Syafiq A. Mughni, MA como la persona de recursos más importante. En esta ocasión, entregó un estudio de tema social y político de la nacionalidad de la perspectiva de Muhammadiyah.

Este evento es parte de una agenda de rutina mensual que siempre presenta un tema real sobre persyarikatan, nacionalidad y pensamiento islámico progresivo.

La presencia de Syafiq Mughni fue bienvenida por las Civitas Académicas de la UMS, los maestros, el personal educativo, para los estudiantes que estaban entusiasmados con la discusión. Una respuesta positiva proviene de los participantes que han alcanzado a más de 300 personas.

En su introducción, Syafiq enfatizó que Muhammadiyah nunca había dejado de contribuir al progreso de la nación desde el principio. Según él, la dedicación de esta comunidad no solo se limita a las personas internas, sino también a traer prosperidad a todos los niveles de la sociedad.

«El gran tema usado por Muhammadiyah, que se da al país y la iluminación del universo, es una manifestación de determinación de traer prosperidad para todos, no solo ciertos círculos», dijo.

También mencionó los resultados del Muhammadiyah Tanwir, que se celebró en Kupang hace algún tiempo. El foro produjo un manuscrito estratégico titulado Realización de los proveedores de Indonesia, que se convirtió en una guía importante para el movimiento Muhammadiyah al articular sus ideas en medio de la vida nacional.

«El desarrollo de la perspectiva de Muhammadiyah no es solo un discurso económico, sino que se refiere a aspectos de la justicia social, la distribución del bienestar y la responsabilidad moral de los musulmanes de presentar beneficios para todos los pueblos indonesios», agregó Syafiq.

En su explicación, subrayó que Muhammadiyah desarrolló constantemente programas reales en el campo de la educación, la salud y el empoderamiento económico.

Según él, este paso concreto es lo que Muhammadiyah distingue como un movimiento Da’wah que no solo habla, sino que también funciona para el bien público.

Además, enfatizó la importancia de fortalecer la dimensión social-política nacional nacional. Syafiq enfatizó que Muhammadiyah siempre debe participar activamente en dar puntos de vista morales, mantener el valor de la justicia y alentar el nacimiento de las políticas públicas que elige el lado de muchas personas.

«La política nacional de Muhammadiyah es una política que confirma el valor de los beneficios. No es una política práctica, sino la política moral lo que da la dirección para que esta nación no pierda su orientación humana», dijo.

Además, Syafiq invitó a los habitantes de Muhammadiyah, especialmente en el entorno UMS, a ser parte de los esfuerzos para traer prosperidad. Esto se puede lograr a través de contribuciones reales en el campo de la científica, el servicio comunitario y las innovaciones que son muy útiles.