El secretario regional de la Java central requiere asesoramiento contra la corrupción

Semarang (Antara): el Secretario Regional de la Provincia de Java Central Sumarno pidió ser reproducidas actividades anti -corrupción -formación, ya que el área de la provincia es bastante extensa.

«Todo tiene que construirse. La cultura anti -corrupción no solo está en el gobierno, sino que también puede preocupar al sector privado», dijo en Semarang el jueves.

Esto se transmitió durante la socialización de la integridad de fortalecimiento, la cultura anti -corrupción y la satisfacción para los gobiernos locales, los foros anti -corrupción y regulación de la provincia central de Java.

Según él, se deben reproducir comunidades similares nuevamente porque la provincia de Java Central tiene un amplio rango.

Es por eso que, dijo, se necesitaban esfuerzos masivos en todas las líneas, incluso en escuelas, gobiernos de distrito/ciudad, pueblos, para reflejar la cultura de la corrupción.

También apreció el papel del Foro de la Comunidad de Extensión Anti -Corrupción y el experto en construcción de integridad de Java Central (API de Compass) que realizó intensamente una guía anti -corrupción.

La comunidad está activa en la realización de diversas actividades, incluidos los asesoramiento anti -corrupción, socializando el fortalecimiento de la integridad, la cultura anti -corrupción y la satisfacción en todas las líneas.

Sugiarto de la Fuerza de Tarea para la Certificación y Empoderamiento de la Dirección de Educación y la capacitación de la Corrupción KPK -Anti dijo que Java Central fue elegida como la ubicación del puntaje de la encuesta de socialización (SPI) que era alta en 2024.

Dijo que Java Central ganó el puntaje más alto para el gran tipo de provincia, que es 79.5, al tiempo que excedió el Índice de Integridad Nacional 2024, que ganó un puntaje de 71.53.

Mientras tanto, el presidente del Foro Nacional de la Asociación de Extensión de Extensión Anti -Corrupción (Percakinas) Yudi Ismono, su partido dijo 46 foros anti -corrupción, cuyos miembros eran 6,000 trabajadores de extensión.

Del número de miembros, tantos, 600 de ellos vinieron de Java Central.

Los instructores ya han acreditado la certificación y también están capacitados por la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK).

«Perpaksinas es una persona que es llamada por su corazón y reconoce al gobierno regional al ofrecer educación y socialización, y darse cuenta del espíritu de anti -corrupción y satisfacción», dijo.

