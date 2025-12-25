El secretario regional de Java Central compartió el amor y la motivación de decenas de huérfanos

Se (ANTARA) – El secretario regional (Sekda) de la provincia de Java Central, Sumarno, visitó varios orfanatos en la ciudad de Semarang el jueves (25/12).

Él y su séquito visitaron el orfanato Lima Roti Dua Ikan 160 Semarang, el hogar para discapacitados en Manyaran Semarang y el orfanato cristiano Eunike en Puri Anjasmoro, ciudad de Semarang.

Durante la visita, Sumarno brindó amor y motivación a decenas de niños en orfanatos y personas con discapacidad.

En el orfanato Lima Roti Dua Ikan 160 Semarang, Sumarno recibió una pintura que representa al gobernador de Java Central, Ahmad Luthfi, de manos de un residente del orfanato llamado Christian. La pintura es su obra. Este trabajo sólo se realizó porque hubo invitados del Gobierno Provincial de Java Central.

Sumarno también invitó a los niños del orfanato a ser siempre felices y seguir construyendo grandes sueños para el futuro.

Según él, muchas cosas maravillosas crecen a través de los sueños. No es imposible que los niños de los orfanatos se conviertan en médicos, policías, soldados u otras profesiones de las que estén orgullosos en el futuro.

Sumarno también agradeció las medidas tomadas por el director del orfanato, Purnomo Adi, quien se ha comprometido a mejorar el estatus de sus hijos adoptivos facilitándoles la educación y sus necesidades básicas.

«El gobierno provincial de Java Central valora mucho la gestión de este orfanato. Esto es parte de una colaboración entre personas para resolver los problemas sociales en Java Central», dijo Sumarno.

El secretario regional de la provincia de Java Central (Sekda), Sumarno, visitó varios orfanatos en la ciudad de Semarang el jueves (25/12). (HO – Gobierno Provincial de Java Central)

Para información: este orfanato cuenta con 40 niños acogidos, de los cuales 17 son niñas y 23 son niños. En promedio proceden de la zona fronteriza de Kalimantan.

En otro lugar, cuando Sumarno visitó la Casa para Discapacitados en Manyaran Semarang, él, que vino a representar al Gobernador Ahmad Luthfi y al Vicegobernador Taj Yasin, vio de primera mano las obras creadas por los discapacitados bajo los auspicios de la Fundación Roemah Difable de Indonesia.

Una de las obras expuestas es la elaboración de huevos salados, desde su elaboración hasta su comercialización. En esta ocasión, los amigos con discapacidad también mostraron sus habilidades para tocar instrumentos musicales y demostrar movimientos y canciones.

Ese día, Sumarno y su séquito concluyeron su visita con una visita amistosa al orfanato cristiano Eunice en Puri Anjasmoro, ciudad de Semarang.

Sumarno invitó a los huérfanos a ser siempre entusiastas y optimistas en cuanto a alcanzar sus sueños y esperanzas. También se recuerda a los niños que hagan todo lo posible por estudiar y orar fervientemente a Dios Todopoderoso.

“Los niños deben tener sueños, tener aspiraciones de futuro y la clave es estudiar con diligencia”, afirmó el secretario regional.

Forkopimda también entregó algunas ayudas a los orfanatos, en forma de alimentos y donaciones.

En esta ocasión, el director del orfanato, el pastor Utomo, expresó su más profundo agradecimiento al Gobierno Provincial de Java Central por el cuidado de los niños del orfanato.

«En este día especial, en este alegre día de Navidad, nos sentimos protegidos, señor. Nos sentimos como si tuviéramos padres, para que el gobierno preste atención cuando estemos aquí», explicó el pastor Utomo.