El Secretario Provincial de Java Central le pidió a ASN que mantuviera la integridad y la cultura anti -corrupción

SEMARANG (Antara) – El Secretario Regional de la Provincia de Java Central Sumarno solicitó a las filas del dispositivo administrativo estatal en su entorno de trabajo que mantenga la integridad y la cultura anti -corrupción, aunque el puntaje Centro de monitoreo de prevención (MCP) y una encuesta de evaluación de alta integridad (SPI).

«Este (MCP y SPI) es un número para medir la prevención de la corrupción, el objetivo es controlar e implementar la prevención de corrupción. Por supuesto, este no es nuestro objetivo final, lo más importante es mantener la integridad en el campo», dijo en Semarang, viernes.

Los resultados de la Encuesta de Evaluación de Integridad (SPI) en 2024 para Java Central ganaron el puntaje más alto de grandes provincias, que es 79.5. El puntaje también superó el índice de integridad nacional 2024 que ganó un puntaje de 71.53.

Mientras que la investigación del Centro de Monitoreo de Prevención (MCP) en el gobierno provincial central de Java en 2025 mostró 96, del mayor alcance de 100 puntajes.

Según él, para realizar una cultura anti -corrupción, el papel de la comunidad requiere, además, la misión del gobernador es adaptativa y colaborativa, lo que significa que requiere apoyar a todas las partes, incluida la comunidad en general.

«El éxito del puntaje alto en MCP y SPI no puede separarse del papel de la comunidad que colabora para desarrollar integridad en todas las líneas», dijo.

Es por eso que apreció el papel de la comunidad de extensión anticorrupción y los expertos de la integridad central de Java (API Compact) que extendieron intensamente el asesoramiento contra la corrupción.

«La integridad como una estrella radiante, cada vez más que difunde el asesoramiento anti -corrupción, se volverá más ligero», dijo.

Mientras tanto, el Diputado de Educación y Empoderamiento Comunitario de la Comisión de Erradicación de la Corrupción (KPK) Wawan Wardiana dijo que el papel de la comunidad en la realización del tridente del KPK, a saber, la educación, la prevención y la aplicación, se consideró efectivo.

En un período de un año hubo 6,000 informes del público, pero considerablemente con corrupción solo alrededor de 2,000 informes, y al final solo podrían manejar unos 200 casos por el KPK.

«Muchos informes de las personas que llegan no se ajustan al papel de la KPK. Las personas que desean contribuir a la cultura anti -corrupción se enseñarán para que el KPK tenga agentes en regiones que puedan representar su papel en el desempeño de la educación y la prevención», dijo.

