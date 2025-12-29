El rickshaw eléctrico dio alivio a Cipto después de conducir un rickshaw durante cuarenta años

Blora (ANTARA) – Los avances tecnológicos han supuesto un alivio para los conductores de bicitaxis de mayor edad. Uno de ellos es la presencia de bicitaxis eléctricos como solución para aliviar la carga de trabajo de quienes han dependido de la potencia de sus piernas para ganarse la vida durante décadas.

Los rickshaws eléctricos permiten a los conductores operar el vehículo simplemente girando la palanca de velocidad, sin tener que pedalear. Mientras haya batería disponible, el rickshaw puede circular con los pasajeros y su equipaje, eliminando el gasto de energía física como cuando se utiliza un rickshaw manual.

Esta conveniencia comenzó con la preocupación del Presidente de la República de Indonesia, Prabowo Subianto. Cuando visitó Yogyakarta, el presidente todavía encontró a conductores de bicitaxis de edad avanzada, incluso de hasta 70 años, que tenían que pedalear con la mano para cubrir las necesidades de vida de sus familias.

En base a estas preocupaciones, el presidente Prabowo ha brindado asistencia en rickshaws eléctricos a conductores ancianos de rickshaws manuales a través de la Fundación del Movimiento de Solidaridad Nacional (GSN). La Fundación GSN es una institución social fundada por Prabowo Subianto, antes de convertirse en presidente, con el objetivo de ayudar a las pequeñas comunidades a las que no llegan plenamente los programas gubernamentales.

La distribución de esta ayuda requiere la cooperación de varias partes, incluida la Agencia para la Aceleración de la Reducción de la Pobreza (BP Taskin), que actúa como facilitador de coordinación entre el gobierno central, los gobiernos regionales y los socios implementadores, para que la ayuda sea selectiva y sostenible.

Uno de los beneficiarios de la asistencia del rickshaw eléctrico es Cipto (73), residente de Balun Sawahan, distrito de Cepu, Blora Regency, Java Central. Desde 1982, Cipto vive como conductor de bicitaxi manual, confiando en la fuerza de sus dos piernas.

Durante más de cuarenta años, los becaks han sido el pilar de Cipto para mantener a su familia. Aunque muchos de sus colegas profesionales han convertido sus bicitaxis en bicitaxis motorizados (bentors), Cipto optó por seguir con los bicitaxis manuales debido a los costos limitados y la prohibición de conducir en la carretera.

Todos los días Cipto inicia sus actividades desde las 7:30 AM WIB hasta aproximadamente las 11:00 AM WIB. La ruta no está lejos de la zona del mercado central de Cepu y transporta alimentos a comerciantes, compradores y residentes. Incluso en su vejez, permaneció fiel por las calles de la ciudad de Cepu con gran paciencia.

Ahora los pasos de Cipto en la vida se sienten más ligeros después de recibir ayuda del presidente Prabowo Subianto con un rickshaw eléctrico.

«Gracias a Dios esto realmente ayuda. Mi energía no es tan fuerte como solía ser», dijo Cipto.

Con un rickshaw eléctrico, Cipto aún puede funcionar sin consumir demasiada energía. Esta ayuda se ha convertido para él en una nueva esperanza para seguir siendo independiente en medio de las limitaciones físicas que trae la edad.

Para obtener asistencia de un rickshaw eléctrico, a Cipto sólo se le pidió que cumpliera los requisitos administrativos, en forma de documento de identidad (KTP) y documento de familia (KK). Este sencillo proceso allana el camino para que los conductores de bicitaxis de mayor edad sientan la atención del Estado.

Para Cipto, un bicitaxi no es sólo un medio de transporte, sino un testigo del camino de la vida. La asistencia del rickshaw eléctrico no se trata sólo de vehículos, sino también de una forma de agradecimiento por las décadas de arduo trabajo de los pequeños trabajadores que fielmente se ganan la vida en las calles.

Mientras tanto, la Fundación del Movimiento de Solidaridad Nacional ha distribuido 100 vehículos eléctricos de tres ruedas a los conductores de bicitaxis en Blora Regency. Este programa es un mandato directo del presidente Prabowo Subianto como una forma de atención a la gente corriente, especialmente a los conductores de bicitaxis de edad avanzada.

Firman Dahlan, director de planificación y desarrollo empresarial de la Fundación GSN, dijo que el enfoque del presidente Prabowo en las comunidades pequeñas, incluidos los conductores de bicitaxis que todavía tienen que trabajar duro en su vejez, es muy fuerte.

Firman dijo que la asistencia de rickshaw eléctrico a los conductores de rickshaw en Blora fue un mandato de Prabowo, quien vio de primera mano sus dificultades, especialmente las de los ancianos.

Esta asistencia también es parte de la promesa del presidente Prabowo de prestar atención a diversos sectores de la vida de las personas, desde la educación, la agricultura, el desarrollo de recursos humanos hasta el uso de energía respetuosa con el medio ambiente.

La distribución de bicicletas-taxis eléctricas a Blora ya fue objeto de luchas anteriores y no se realizó hasta este año. En el futuro, la Fundación GSN espera que el importe de la ayuda pueda aumentar y llegar a otras zonas, especialmente a la región de Java Central.

La Fundación GSN también recordó a los beneficiarios de la ayuda que mantengan su confianza manteniendo los bicitaxis eléctricos que recibieron y no vendiéndolos ni alquilándolos.

Hasta el momento, se han distribuido al público 7.000 unidades de triciclo eléctrico, con un presupuesto de aproximadamente 22 millones de IDR por unidad. Se espera que esta asistencia realmente mejore el bienestar de los conductores de bicitaxis y reduzca su carga de trabajo.

Con rickshaws eléctricos que tienen una velocidad máxima de 20-25 kilómetros por hora y están diseñados de tal manera que sean fáciles de manejar incluso para conductores mayores. Se espera que los conductores de bicitaxis ya no estén físicamente cansados, pero que aún puedan ganar unos ingresos dignos.

En medio del bullicio del principal mercado de Cepu, Cipto ahora continúa sin tener que pedalear fuerte. Su espíritu sigue siendo el mismo: trabaja honestamente, vive con sencillez y nunca se rinde.

Si la solución del rickshaw eléctrico hubiera existido antes, es seguro que el nivel de bienestar de los conductores de rickshaw podría aumentar y los conductores, la mayoría de los cuales son ancianos, no tendrían que gastar energía cada vez que llevan pasajeros a sus destinos.

