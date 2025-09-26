El rendimiento de BJB es estable adaptativo durante dos décadas y dio a luz dos premios

Bandung (Antara) – En las últimas dos décadas, la actuación de PT Bank Jabar Banten (BJB), que se considera estable y adaptable como estable, principalmente en medio de los desafíos económicos mundiales, tiene dos premios para la entidad de Bumd de Java Occidental.

Bank BJB Consumer y director minorista Nunung Suhartini en un comunicado en Bandung presentó dos premios el jueves, a saber, el excelente Banco de Performance en 25 años de la Conferencia 2000-2024 y el excelente Banco de Performance 2025 por Infobank, porque esta entidad se consideró relevante.

«Fortalecer las estrategias digitales y el buen gobierno corporativo son parte de los esfuerzos del banco para seguir siendo relevantes y competitivos», dijo Nunung, quien recibió el premio el 29 de agosto de 2025.

Se espera que este premio, dijo Nunung, sea un estímulo para mantener la sostenibilidad del rendimiento y, al mismo tiempo, ampliar el alcance de los servicios financieros a la comunidad en general.

Nunung dijo que la evaluación en el 30º evento de apreciación bancaria de Infobank 2025, basada en la gestión de riesgos, indicadores de gobierno corporativo (GCG), capital, calidad de activos, ocultación, eficiencia y liquidez, donde BJB recibió el título «muy bueno».

El nivel de NPL del préstamo sin rendimiento del banco BJB (NPL) también se mantiene bajo la industria promedio, lo que indica precaución en los préstamos y la posibilidad de mantener la calidad de los activos.

BJB también da prioridad a las estrategias para el desarrollo del servicio digital al continuar expandiendo el acceso financiero a través de canales digitales como aplicaciones bancarias móviles, integración de QRIS y el desarrollo de ecosistemas de pago para los sectores de MSME e infraestructura.

El crecimiento del crédito también muestra una tendencia positiva, con una parte considerable -canalizada al sector productivo, incluido el financiamiento de energía renovable, que se considera de acuerdo con la agenda nacional para el desarrollo sostenible.

Con respecto a la rentabilidad, el rendimiento de los activos (ROA) y los indicadores BJB (ROE) BJB (ROE) están registrados por encima de la industria promedio, lo que indica la eficiencia del capital consistente y la gestión de activos.

«Como banco de desarrollo regional, Bank BJB continúa fortaleciendo el papel en el apoyo a los programas del gobierno local, incluido el empoderamiento de la comunidad y el aumento de la educación financiera en áreas de servicio como West Java y Banten», dijo.