El registro anticipado en UMS puede resultar en una reducción de tarifas de hasta un 10 por ciento

Solo (ANTARA) – Las personas que se inscriban anticipadamente en la Universidad Muhammadiyah de Surakarta (UMS) pueden obtener un descuento en las tarifas de desarrollo de hasta el 10 por ciento.

El director de la Dirección Académica y de Admisiones de la UMS, Dr. Triyono, SE, M.Sc., en Solo, Java Central, dijo el sábado que la UMS registró una evolución positiva en la aceptación de nuevos estudiantes (PMB) para el año académico 2026/2027.

Desde el lanzamiento preliminar de PMB el 1 de noviembre, seguido del gran lanzamiento el 8 de noviembre de 2025 en el edificio UMS Edutorium, el número de inscritos ha mostrado un aumento significativo en comparación con el año anterior.

Dijo que hasta las 14.11 horas del sábado, el número total de inscritos había llegado a 1.179 personas. De este número, 207 participantes fueron declarados exitosos en la selección mediante el informe o la prueba basada en computadora (CBT).

«Esta cifra ha aumentado en comparación con el mismo período del año pasado y es una indicación de que la competencia para ingresar a UMS será más feroz este año», dijo.

Explicó que el cluster de salud sigue siendo la principal opción para los postulantes. La carrera de Medicina General es la carrera con mayor interés. Además de Medicina General, otras carreras que tienen gran demanda dentro del cluster sanitario son Odontología y Farmacia. Dentro del grupo de cátedras de Ciencias Sociales, Psicología sigue siendo la carrera favorita de los futuros estudiantes.

En cuanto a la ruta de admisión, la UMS seguirá abriendo la ruta de boletas de calificaciones y pruebas este año, pero con ajustes menores. Si la ruta de la boleta de calificaciones anteriormente requería cinco semestres, los futuros estudiantes ahora pueden inscribirse adjuntando solo cuatro boletas de calificaciones semestrales.

Para la ruta de desempeño y becas, la UMS abrirá la inscripción a partir de enero de 2026. Triyono agregó que la beca de la OSC concluyó temprano, con miles de solicitantes eligiendo la UMS y aproximadamente 150 participantes habían pasado la primera fase en colaboración con la OSC.

En términos de servicios, la plataforma PMB en línea de la UMS se ha simplificado respecto al año pasado. Los futuros estudiantes no tienen que completar demasiada información al inicio del registro. Los detalles completos solo se requieren una vez que los participantes hayan sido declarados exitosos y hayan completado el registro oficial.

Triyono también dijo que el interés en solicitantes de fuera de Java estaba aumentando, con movimientos significativos de Kalimantan, NTB y Sumatra. Mientras tanto, los solicitantes de Java Central siguen constituyendo el grupo más grande en la composición de futuros estudiantes.

Este año, la UMS también se prepara para abrir el programa de estudios de Inteligencia Artificial (IA), que actualmente se encuentra a la espera de la emisión de permisos oficiales. Si el permiso se otorga como se esperaba, el curso será organizado por la Facultad de Comunicación e Informática (FIKI).

Triyono hizo un llamamiento a los futuros estudiantes que todavía están considerando la opción de registrarse inmediatamente, para que puedan disfrutar de un descuento del 10 por ciento en los fondos de desarrollo hasta enero y del 5 por ciento hasta febrero.

Se puede acceder a la información oficial de PMB a través de la página pmb.ums.ac.id, mientras que el registro se realiza a través de ods.ums.ac.id.