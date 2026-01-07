El regente de Wonosobo recibió a 181 estudiantes de Unsoed KKN

Wonosobo (ANTARA) – El regente de Wonosobo, Afif Nurhidayat, dio la bienvenida a 181 estudiantes de la Conferencia de Trabajo Real Purwokerto (KKN) de la Universidad General Soedirman (Unsoed), que realizarán servicios comunitarios en la zona.

Regent Afif en Wonosobo dijo el miércoles que KKN es un espacio estratégico para que los estudiantes contribuyan directamente al desarrollo regional, especialmente en las aldeas.

«El gobierno de Wonosobo Regency se vio muy ayudado por la presencia de los estudiantes de KKN. Le encomendé varios temas importantes que podrían ser de interés, como el desarrollo del turismo, la agricultura y la optimización del potencial de la aldea para que puedan proporcionar un valor agregado para el bienestar de la comunidad», dijo.

Espera que los estudiantes de KKN puedan actuar como motivadores para los niños y estudiantes del distrito de Wadaslintang, para estimular el entusiasmo por la educación superior hasta la escuela secundaria/escuela vocacional e incluso la universidad.

«Los jóvenes estudiantes pueden ser un ejemplo e inspiración de que la educación es el camino para mejorar el futuro. Esperamos que su presencia en el pueblo pueda motivar a las generaciones más jóvenes a seguir aprendiendo y tener grandes ambiciones», afirmó.

En esta ocasión, la dirección del desarrollo turístico de Wonosobo Regency también fue explicada por el Jefe del Departamento de Destinos Turísticos de la Oficina de Turismo y Cultura de Wonosobo Regency, Hapipi.

Hapipi explicó las reglas básicas para el desarrollo turístico desde el nivel central hasta el de distrito y presentó el programa emblemático 5 New Dieng iniciado por el Regente de Wonosobo. La zona de Wadaslintang es una de las zonas incluidas en este programa estratégico.

Dijo que la Oficina de Turismo y Cultura de Wonosobo Regency está dispuesta a cooperar y guiar a los estudiantes de Unsoed KKN junto con el gobierno de la aldea para explorar el potencial regional y prepararse. plan maestro desarrollo de aldeas y futuros programas de trabajo turístico.

«Con la presencia de los estudiantes de KKN, estamos listos para brindar asistencia y cooperación tanto a los estudiantes como a las autoridades de la aldea, especialmente en la preparación plan maestro villas turísticas y elaboración de programas de trabajo. «La esperanza es que el potencial existente pueda utilizarse de forma más óptima y sostenible», afirmó.

Dijo además que hasta ahora, del total de 17 aldeas/subdistritos en el distrito de Wadaslintang, el Regente sólo ha designado 4 aldeas como aldeas turísticas.

A través de la preparación plan maestro Como aldea integral, se espera que el gobierno de la aldea tenga una dirección de desarrollo más clara y mensurable.

‘Por existir plan maestro aldea, será más fácil para el gobierno de la aldea implementar el desarrollo futuro y las direcciones de desarrollo, con el objetivo principal de mejorar el bienestar de la comunidad. «Se espera que la sinergia entre los estudiantes de KKN, las aldeas y los gobiernos locales pueda hacer que el programa 5 New Diengs en el área de Wadaslintang sea aún más vibrante», dijo.