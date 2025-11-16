El regente de Temanggung se reúne con los residentes afectados por la autopista de peaje Bawen-Yogyakarta

Temanggung (ANTARA) – El regente de Temanggung, Agus Setyawan, se reunió con los residentes de Kebumen Village y Pingit Village, Pringsurat, que se vieron afectados por la construcción de la carretera de peaje Bawen-Yogyakarta.

Agus Setyawan, en Temanggung, Java Central, dijo el domingo que el gobierno de la regencia de Temanggung se ha comprometido a supervisar la finalización de la adquisición de terrenos para la construcción de la sección 5 de la carretera de peaje Bawen-Yogyakarta, que cruza el distrito de Pringsurat.

La reunión se celebró para analizar la marcha del proceso de adquisición de terrenos, especialmente en lo que respecta al valor de tasación, sobre el que no se ha llegado a un acuerdo definitivo hasta 2022.

«Este problema existe desde 2022, pero el debate sobre la valoración de la tierra aún no ha encontrado un terreno común. Así que esto es como perseguir una cometa rota. Pero sea lo que sea, es un grito y una expresión de los sentimientos de la gente. Todavía estamos tratando de defender a la comunidad, especialmente en Kebumen Village y Pingit Village», dijo nuevamente.

Dijo que el gobierno regional apoya plenamente la construcción de la carretera de peaje Bawen-Yogyakarta como Proyecto Estratégico Nacional (PSN).

Además, se prevé que la construcción de esta carretera de peaje será una de las rutas más importantes que conecten la zona del triángulo dorado de Semarang-Solo-Yogyakarta. Sin embargo, el éxito de este proyecto no debería venir a expensas de los propietarios de la tierra.

«Apoyamos al PSN, pero la gente no debe ser sacrificada. Cuando la gente vende sus tierras, es el último activo que tienen. Esta carretera de peaje será utilizada por muchas personas y se convertirá en una instalación permanente. Por lo tanto, ningún residente sufra pérdidas en el proceso. La felicidad de este desarrollo debe sentirse juntos, tanto las personas que pasan por la carretera de peaje como las personas que pasan por la carretera de peaje», dijo también.

Sofwan Dedy Ardyanto, miembro de la Comisión V de la RPD-RI, busca supervisar este proceso para que la comunidad obtenga sus derechos adecuadamente, sin obstaculizar la sostenibilidad del desarrollo de la carretera de peaje Bawen-Yogyakarta como un proyecto vital para la conectividad y el crecimiento económico en Java Central.

Presentó un informe sobre las medidas tomadas a nivel central para monitorear las aspiraciones de los residentes con respecto al valor de la compensación de la tierra. Sofwan alentó a los ministerios pertinentes a reevaluar el mecanismo de evaluación para llegar a un acuerdo justo para los residentes.