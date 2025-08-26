El regente de Temanggung recibió una visita del comisionado australiano

TEMANGGUNG (Antara) – El regente de Temanggung, Agus Seyawan, recibió una visita al cónsul general australiano en Surabaya Glen Askew en el contexto de explorar su área de trabajo, incluidas las provincias de Java Oriental y Java Central.

Él en Temanggung dijo el martes que esta reunión fue especial porque podría ser un nuevo puente para promover una variedad de potencial superior de la regencia de Temanggung.

«Comenzando con el arte y la cultura, el turismo, a las compañías de café locales que están en aumento», dijo.

Esperaba, a través de esta reunión, una variedad de potencial superior de Temanggung Regency podría estar expuesto a Australia. Entonces, la atracción de Indonesia no es solo la isla de Bali. Al mismo tiempo, con suerte, Temanggung Coffee también puede convertirse en internacional.

En esa ocasión, entregó recuerdos en forma de arábica y robusta local, Jaran Braid, a la típica diadema de Temanggung.

Glen admitió que estaba interesado en venir a esta área, una de las cuales fue porque había visto una conmemoración en video del Día Mundial de la Danza en la Regencia Temanggung que estaba llena de Flashmob Jaran Kepang Jaran Kepang por miles de artistas hace algún tiempo.

«Quiero viajar, viajar viajando y explorar ciudades en el campo de mi responsabilidad. Además, nunca he estado aquí», dijo Glen.

Antes de conocer al regente, afirmó tomarse el tiempo para visitar los templos de Pringapus y Umbul Jumprit en el distrito del distrito de Ngadirjo. También quería escalar el Monte Prau, después de obtener una recomendación de la belleza natural ofrecida, que fue testigo del fenómeno de siete montañas desde un punto, desde la cima de la montaña.

«El año que viene espero tener la oportunidad de venir y bailar Jaran Kepang en el evento del Día Mundial del Danza en Temanggung», dijo.