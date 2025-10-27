El Regente de Temanggung invitó a todos los funcionarios del escalón IIA a participar en la selección de Secretarios Regionales

Temanggung (ANTARA) – El regente de Temanggung, Agus Setyawan, invitó a todos los funcionarios del escalón IIA dentro del gobierno de Temanggung Regency, Java Central, a participar en la selección para el puesto de secretario regional local (sekda).

«Recomendamos encarecidamente a todos los funcionarios del IIA dentro del gobierno de Temanggung Regency a participar en el proceso de selección», dijo en Temanggung el lunes.

El proceso de selección abierto para el puesto de Secretario Regional de Temanggung Regency ha comenzado oficialmente y la fase de registro se extenderá hasta el 3 de noviembre de 2025.

‘Mi esperanza es que todos los escalones dos puedan registrarse. Si Dios quiere, lo haremos honestamente. «El puesto de Secretario Regional juega un papel altamente estratégico en el apoyo a la visión y dirección del desarrollo regional», dijo.

Según él, los criterios para el puesto de Secretario Regional del Gobierno de Temanggung son simples, es decir, aquellos que quieren desarrollar Temanggung.

Dijo que el proceso de selección se llevará a cabo de manera abierta y transparente. El comité de selección (panel) incluirá varios elementos independientes para garantizar la objetividad, con etapas de selección que incluyen: prueba de aptitud.

“El comité también está formado por diferentes partidos de tres elementos: uno del gobierno provincial, uno de académicos y otro de representantes de organizaciones comunitarias a nivel nacional”, dijo.

Hasta mediados de octubre de 2025, varios funcionarios del gobierno de Temanggung Regency se habían registrado para participar en la selección de secretarios regionales.

Aseguró que todas las etapas se llevarían a cabo según lo estipulado y el cronograma del comité de selección.

«Temangung tiene muchos funcionarios calificados. Quiero que tengan el coraje de presentarse y demostrar sus capacidades», afirmó.

