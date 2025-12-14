El Regente de Kudus invita a las generaciones más jóvenes a inculcar disciplina desde temprana edad

Kudus (ANTARA) – Kudus Regent Sam’ani Intakoris invitó a la generación más joven, especialmente a los estudiantes de Kudus Regency, Java Central, a inculcar la disciplina desde una edad temprana como clave para lograr objetivos en la vida, desarrollar un carácter fuerte y fomentar un sentido de responsabilidad.

“La disciplina se puede aprender mediante el cumplimiento de las reglas, la puntualidad, la buena gestión del calendario, centrándose en cosas importantes y evitando el hábito de postergar el trabajo”, dijo en la inauguración de la actividad del Concurso de Marcha FORBASI Kudus (LKBB) del Concurso Muria 2025 celebrada en SMK NU Ma’arif Kudus el domingo.

Dijo que la disciplina no debe usarse como un obstáculo, sino como una herramienta para alcanzar el éxito, ya sea en los estudios, la carrera o en la vida diaria.

“Actividades como LKBB son un medio importante para inculcar valores de integridad, disciplina, trabajo en equipo y responsabilidad desde una edad temprana”, afirmó.

Sam’ani enfatizó que el Concurso LKBB Muria, que incluyó a participantes de diferentes regiones, no es solo un evento competitivo sino también un foro para el desarrollo del carácter de los estudiantes.

Según él, los valores de disciplina, cooperación e integridad formados en la competición son considerados instalaciones importantes para formar una generación joven de excelencia y carácter.

«LKBB es un medio excelente para la formación del carácter. La disciplina y la cooperación que se entrenan aquí prepararán a la generación más joven para los desafíos futuros», afirmó.

Aparte de esto, el Regente de Kudus también agradeció la presencia de los participantes, especialmente aquellos de fuera de Kudus Regency.

Invitó a todos los participantes y acompañantes a disfrutar de la hospitalidad del pueblo Kudus mientras aprenden sobre el potencial de la región, incluidos los productos locales de las MIPYMES.

«Invitamos a los participantes a disfrutar del ambiente Kudus y apoyar a las MIPYMES locales. Actividades como estas ayudan a impulsar la economía de la comunidad», agregó.

Mientras tanto, el jefe de SMK NU Ma’arif Kudus, Arif Zaenal Mubarok, dijo que la implementación del Concurso LKBB Muria está en línea con la visión y misión del gobierno de Kudus Regency de preparar recursos humanos que sean superiores, tengan carácter y estén listos para competir.

«Apoyamos plenamente la dirección política del Kudus Regent en el desarrollo de recursos humanos. Esta competencia es parte del desarrollo del carácter, la disciplina y el espíritu de lucha de los estudiantes para que se conviertan en una generación de fuerza e integridad», dijo.

A través del Concurso LKBB Muria FORBASI Kudus 2025, el gobierno de Kudus Regency, junto con la comunidad educativa, espera formar una generación joven excelente, con buena moral y preparada para afrontar los desafíos futuros, al tiempo que fortalece la imagen de Kudus como una región amigable, ordenada y competitiva.

Lea también: El gobierno de Kudus Regency acelera el trabajo en proyectos físicos para impulsar la adopción de APBD