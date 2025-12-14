El Regente de Jepara supervisa el progreso de los proyectos de infraestructura para garantizar que se completen a tiempo

Jepara (ANTARA) – El regente de Jepara, Witiarso Utomo, supervisa directamente el progreso de los proyectos de carreteras y riego para garantizar la calidad de los edificios y la finalización de las obras a tiempo.

«Enfatizamos el compromiso del gobierno para que el trabajo en proyectos de infraestructura pública en la ciudad de Ukir pueda completarse a tiempo y los resultados también sean de calidad de planificación», dijo el domingo el regente de Jepara, Witiarso Utomo, al margen de las inspecciones de campo de una serie de sitios de trabajo de proyectos de infraestructura estratégica en Jepara.

Acompañado por Hery Yulianto, jefe del Departamento de Obras Públicas y Planificación Regional de Jepara (DPUPR), el regente inspeccionó varias secciones estratégicas, incluida la sección de la carretera Kecapi, la sección de la carretera Pasar Ngabul, la carretera y la sección de riego de Sowan Lor, la carretera y la sección de riego de Surodadi y el puente de conexión Kedung-Demak que proporciona un acceso vital entre las regiones.

El regente Witiarso Utomo enfatizó que la supervisión directa en el campo es importante para garantizar que la calidad del trabajo cumpla con las especificaciones y que la comunidad realmente sienta los beneficios.

«Queremos garantizar que cada proyecto de infraestructura implementado sea de alta calidad, finalizado a tiempo y tenga un impacto directo en la actividad económica y la movilidad de los ciudadanos», afirmó.

Según él, la construcción de caminos y de riego es una prioridad porque está directamente relacionada con la buena distribución de bienes, el acceso a los servicios públicos y el aumento de la productividad agrícola.

Hizo hincapié en que una buena infraestructura impulsará el crecimiento económico desde el nivel de aldea hasta el de distrito.

Según el regente, la participación directa de los jefes regionales en la supervisión del proyecto es indirectamente una forma del compromiso del gobierno de Jepara Regency de garantizar que el presupuesto de desarrollo se utilice de manera óptima y responsable.

Espera que la implementación del proyecto pueda completarse a tiempo en todos los puntos examinados sin comprometer la calidad y la calidad.

Mientras tanto, el jefe de Jepara DPUPR, Hery Yulianto, explicó que todo el trabajo bajo revisión continúa según lo planeado. Su partido continúa brindando supervisión técnica al equipo en el campo para garantizar que cada fase de desarrollo cumpla con los estándares establecidos.

Con esta inspección directa, el gobierno de Jepara Regency subraya su compromiso de continuar acelerando la distribución equitativa del desarrollo de infraestructura, al tiempo que garantiza que sus beneficios lleguen a la comunidad en general.

