El Regente de Banyumas invita a sus ciudadanos a vivir los valores del heroísmo

Purwokerto (ANTARA) – El regente de Banyumas, Sadewo Tri Lastiono, invitó a la gente de Banyumas Regency, Java Central, a continuar viviendo de acuerdo con los valores heroicos heredados por los guerreros del país.

Al pronunciar un mensaje en la ceremonia de conmemoración del Día de los Héroes en el patio de Pendopo Si Panji, Purwokerto, Banyumas Regency el lunes, el regente dijo que la lucha de hoy ya no se trata de tomar las armas, sino de la ciencia, la empatía social y el compromiso sincero con la sociedad.

“Los héroes nos han enseñado que la independencia no se logra con prisas, sino que se forja con el tiempo y la sinceridad”, dijo ante los participantes de la ceremonia, integrada por representantes de la Función Pública del Estado (ASN), TNI/Polri, estudiantes y organizaciones comunitarias.

Dijo que hay tres valores importantes que los héroes pueden perseguir, a saber, la paciencia en la batalla, priorizar los intereses de la nación por encima de todo y tener previsión.

Según él, estos valores son la base para construir una nación digna.

“El verdadero honor no reside en el puesto que ocupas, sino en los beneficios que dejas atrás”, afirmó.

Además, dijo que el espíritu de la lucha de los héroes ahora está revivido por la Asta Cita del presidente Prabowo Subianto, comenzando por fortalecer la resiliencia nacional, promover la educación, defender la justicia social y construir un pueblo indonesio sano, inteligente y empoderado.

En ese sentido, invitó a toda la comunidad a evitar que se apague la llama de la lucha, seguir trabajando, moviéndose y generando un impacto real en la nación.

«Es hora de que continuemos la lucha de los héroes trabajando más duro, pensando con más claridad y sirviendo con más sinceridad», dijo el regente Sadewo.

Después de la ceremonia, el Foro de Coordinación de Liderazgo Regional de Banyumas (Forkopimda) junto con su personal continuaron una serie de actividades para conmemorar el Día de los Héroes con una peregrinación nacional al Cementerio de los Héroes de Purwokerto «Tanjung Nirwana» como una forma de respeto a los guerreros caídos.

