El Regente Adjunto alienta al Foro Infantil de Banyumas a ser pionero de la bondad

Purwokerto (ANTARA) – El vicerregente de Banyumas (Wabup), Dwi Asih Lintarti, alentó a todos los administradores del Foro de los Niños de Banyumas para el período 2025-2026 a convertirse en pioneros de la bondad en sus respectivos entornos.

«El Foro de los Niños no es sólo un lugar de reunión, sino un foro de aprendizaje, opiniones y actividades activas. Sea un pionero en difundir la bondad a su alrededor», dijo el viernes al inaugurar a cuarenta administradores del Foro de los Niños de Banyumas para el período 2025-2026 en el Si Panji Purwokerto Hall, Banyumas Regency, Java Central.

Dijo que el Gobierno de Banyumas brinda pleno apoyo para que el Foro de la Infancia continúe desarrollándose y sirviendo como un socio estratégico para el gobierno en el logro de una Regencia Amiga de los Niños (KLA).

Además de ser pionero, también pidió a los administradores que tengan el coraje de convertirse en reporteros si descubren actos de violencia o acoso contra niños.

“No tengan miedo de hablar si hay un problema de violencia o violencia intimidación” dijo.

En la ocasión, aconsejó a la joven generación de Banyumas que utilizaran las redes sociales con prudencia.

«Úselo para cosas positivas y productivas. Sea una generación inteligente, dura, creativa y con carácter», dijo el vicerregente.

Mientras tanto, Gendis Pramesti Nur Maulida, presidente del Foro de Niños de Banyumas para el período 2025-2026, dijo que la nueva administración tiene un programa prioritario para establecer foros de niños a nivel de subdistrito y aldea.

Dijo que esto se hizo con la esperanza de que los pioneros y reporteros pudieran crecer desde el nivel más pequeño, que es la aldea.

Según sus palabras, la creación de foros infantiles en diferentes niveles fortalecerá gradualmente la red de comunicación y denuncia.

«De esta manera, la información se puede transmitir de forma más rápida y uniforme», afirmó.

