El reembolso de Bipih en Kudus alcanzó el 77,43 por ciento

Kudus (ANTARA) – La oficina del Ministerio de Religión (Kemenag) Kudus Regency, Java Central, registró que la tasa de pago de los gastos de viaje del Hajj (Bipih) de 2026 en la primera fase alcanzó el 77,43 por ciento o 964 personas de un total de 1.245 candidatos al Hajj.

«Así que todavía hay 281 posibles peregrinos del Hajj que no han pagado su Bipih. Se les dará la oportunidad de realizar pagos en la segunda fase, que tendrá lugar del 2 al 9 de enero de 2026», dijo el sábado en Kudus Shony Wardana, jefe del Ministerio de Religión de la Regencia de Kudus.

Espera que todos los futuros peregrinos que no hayan pagado el Bipih puedan cumplir inmediatamente con sus obligaciones en esta segunda fase. Según él, el retraso en el reembolso se debió a varios factores.

“Esto se debe a que el proceso de evaluación sanitaria aún está en curso, así como a la presencia de potenciales peregrinos que experimentaron un error del sistema en la primera fase”, explicó.

El fallo del sistema en cuestión, continúa Shony, es la condición en la que los peregrinos potenciales realmente han realizado el pago, pero los datos no han sido introducidos en el sistema informático integrado del Hajj (Siskohat).

Entre las 281 personas a las que se les ofreció la opción de la segunda fase de reembolso se encontraban posibles peregrinos con estos problemas.

Además, también hay futuros peregrinos cuyos resultados de evaluación de salud aún están pendientes.

Reconoció que desde el punto de vista sanitario, es posible que los futuros peregrinos acaben retrasando su salida.

“Aquellos que no ingresan al sistema, su evaluación de salud aún está en curso”, dijo.

Shony añadió que los peregrinos potenciales que paguen Bipih serán asignados a un grupo de vuelo (joder). La determinación del grupo se realiza una vez finalizado el proceso de reembolso.

Si al final de la segunda fase no se alcanza la cuota, el Ministerio de Religión Kudus ha preparado congregaciones de reserva.

«Hay 177 personas en reserva y todos están listos para partir», dijo.