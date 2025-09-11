SEMARANG (Antara) – La Facultad de Ciencia y Tecnología (FST) de la Universidad Islámica del Estado de Walisongo (UIN) Semarang celebró un Istighosah y la oración nacional del cumpleaños del Profeta Muhammad, jueves (11/9/2025), centrado en el edificio 1E en el edificio 1E en el edificio 1E en el edificio 1E Building Time.

El evento se abrió con la conferencia del Maulid Diba ‘a la que asistieron los líderes de la universidad y la facultad, los maestros y el personal educativo. Además de un impulso para la conmemoración del cumpleaños del Profeta, esta actividad también es un medio para evaluar los servicios académicos, los asuntos estudiantiles y la gestión de recursos humanos en el entorno FST.

En el informe de la Guía de la Facultad, se explicó una serie de información sobre maestros, personal educativo y el número de estudiantes. A medida que el número de estudiantes crece, las necesidades de las aulas y la mejora de la calidad de los maestros son la mayor atención.

Rector de Uin Walisongo Prof. DR. El Dr. Nizar, M.Ag., enfatizó en sus comentarios que este Istighosah era el siguiente para la dirección del Ministro de Religión, de modo que cada unidad de trabajo dentro del Ministerio de Religión tenía una oración conjunta.

«Esta es nuestra forma de amor por el Mensajero de Allah y el consejero espiritual está buscando la bendición y la seguridad de la nación. Agradezco a todos los que rápidamente y maximizan esta actividad. Que Allah Todopoderoso otorgue nuestras oraciones», dijo Nizar.

También espera que Uin Walisongo siga siendo una segura, fresca y pueda mantener el rendimiento a nivel nacional e internacional. El canciller agregó, aunque los preparativos tuvieron lugar brevemente, la participación de todos los empleados y líderes de la facultad debe ser apreciada.