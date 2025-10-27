El Real Madrid piensa en el Clásico

Yakarta (ANTARA) – El Real Madrid ganó El Clásico el domingo después de vencer al Barcelona 2-1 en la jornada 10 de la liga española en el Estadio Santiago Bernabeu de Madrid.

En este partido, la victoria del Real Madrid llegó gracias a los goles de Kylian Mbappé y Jude Bellingham, mientras que el Barcelona empató gracias a Fermín López, según datos de La Liga.

La victoria coloca al Real Madrid aún más fuerte en la cima de la clasificación de la Liga española con 27 puntos en 10 partidos, cinco puntos por delante del Barcelona, ​​que ocupa el segundo lugar.

Estadísticamente, el Barcelona es superior en posesión del balón con un 68 por ciento, pero el Real Madrid amenaza más a menudo con 23 tiros, 10 de los cuales van a portería.