El Real Madrid perdió 0-2 en casa

Yakarta (ANTARA) – El Real Madrid tuvo que conceder la superioridad con un marcador de 0-2 cuando recibió al Celta de Vigo en la semana 15 de la liga española en el estadio Santiago Bernabeu de Madrid, el domingo, hora local.

En este partido, el Real Madrid perdió ante el Celta de Vigo por dos goles de Williot Swedberg en el minuto 54 y 90+3, según datos de La Liga.

Además, el Real Madrid tuvo que poner fin al partido de nueve hombres después de que dos de sus jugadores, Fran García y Álvaro Carreras, recibieran tarjetas rojas del árbitro.

Esta derrota deja al Real Madrid en el segundo lugar de la clasificación de la Liga española con 36 puntos en 16 partidos, cuatro puntos por delante del Barcelona en primer lugar.

Incluso si no han salido del segundo lugar, la posición del Real Madrid podría ser superada por el Villarreal, que ocupa el tercer lugar y que solo ha jugado 15 partidos.

Por otro lado, la victoria llevó al Celta de Vigo al décimo puesto de la clasificación de la Liga española con 19 puntos en 15 partidos, siete puntos por delante de la zona de descenso.