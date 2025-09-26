El rango MBG en Blora se amplía con la adición de sppg

BLORA (Antara) – El rango del Programa EET nutritivo libre (MBG) En Blora Regency, Java central se está volviendo cada vez más amplio a medida que el número de Servicio de Lleno de Alimentos (SPPG) funciona con 49 cocinas que distribuyen alimentos nutritivos a los beneficiarios.

El jefe del Coordinador de Blora SPPG y la persona responsable del artículo del artículo MBG Diannita Program en Blora el viernes, dijo que la actuación había alcanzado el 75 por ciento del objetivo de 73 cocinas con un objetivo de 137.861 beneficiarios.

«En el futuro cercano también habrá la adición de seis cocinas MBG que son de inmediato, por lo que el rango está muy extendido», dijo.

Junto con este programa, el número de beneficiarios hasta el 22 de septiembre de 2025 se registró en 137,861 personas que consisten en niños pequeños, estudiantes de Paud, Kindergarten, Elementary, Junior High, High School, para mujeres embarazadas y lactantes.

Artenca explicó que cada parte de los alimentos se adapta a las necesidades nutricionales del grupo de receptores. Para los niños pequeños, el jardín de infantes, Paud, así como los estudiantes básicos en el presupuesto de grado 1-3 por parte se han establecido en RP8,000. Con respecto a los estudiantes de la escuela primaria en la clase 4 y superior, secundaria, secundaria, mujeres, mujeres embarazadas y madres que están amamantando, el presupuesto es de 10,000 IDR por porción.

«Además, el socio ha respaldado una tarifa adicional, que es de Rp. 2,000 para alquilar lugares y Rp. 3.000 para operaciones, como electricidad, gas, agua, para voluntarios», dijo.

La asociación Blora SPPG, dijo que el artículo diferentes grupos, que van desde la Fundación de la Sociedad Civil, miembros de Blora DPRD, hasta el jefe de la aldea en el distrito de Kedungtuban.

La distribución de alimentos en las escuelas es responsabilidad total de la escuela por parte de la persona responsable (PIC).

«Si hay un cambio en el horario, por ejemplo, vacaciones o en casa rápidamente, la escuela debe confirmar con nosotros», dijo.

Además, el artículo dijo que convertirse en un socio de SPPG requiere un gran capital. Los costos de construcción de cocinas, compra de utensilios de cocina, para distribuir vehículos pueden alcanzar Rp1.5 mil millones a Rp2 mil millones por cocina.

«Con este sistema de asociación esperamos que Blora SPPG pueda fortalecer la seguridad alimentaria y la comida de la comunidad, especialmente para niños y mujeres embarazadas», dijo.

