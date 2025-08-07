El pueblo radiante de Astra decora la solista

Solo (Antara) – Selarang Astra Serial Village (KBA) Selirang, uno de los rincones de la ciudad de Solo, Java central exactamente en la aldea de Kauman, distrito de Pasar Kliwon.

KBA, una iniciación del Programa de Empoderamiento Sostenible del Grupo de Financiamiento Astra Credit Companies (ACC), fue inaugurado por el director ejecutivo de ACC, Hendry Christian Wong, y el director de capital humano Fredericus Radix Wikanto y a la que asistieron Kauman Seloos Nogoho -Rijganto -Desk -Wikatma, el jueves.

En la ceremonia de inauguración de Kba Grein Selirang, ACC realizó varias actividades para la responsabilidad social (RSE) de constar de cuatro pilares, a saber, salud, educación, emprendimiento y medio ambiente.

ACC desarrolla una publicación de servicio integrada (Posyandu) en el pilar de salud realizando una inspección para niños pequeños y también ofreciendo alimentos adicionales (PMT).

Mientras que ACC ofrece una feria comercial en el pilar de la educación para un semestre a los hijos de activistas en el amor ambiental (ACIL), una comunidad de amantes del medio ambiente en KBA Gedang Selirang.

ACC también realizó actividades de Batik con la capacidad de encuesta realizada en la oficina de la aldea Kauman que apoyaba el pilar del emprendimiento. Para los pilares ambientales, ACC Urban visita la agricultura con el Grupo de Mujeres Agrícolas (KWT).

KWT realizan varias actividades realizadas por KWT, a saber, la siembra de farmacias vivas, bagre en cubos, instalación de biopori y el procesamiento de botellas de plástico administradas por ACIL.

Hendry Christian Wong dijo que ACC se dedicó a mejorar la calidad de la vida de las personas, uno de los cuales fue apoyando a KBA Geldang Selirang.

«ACC siempre trata de ayudar a mejorar la calidad de vida de las personas que están en armonía con la misión de promover el crédito por una vida mejor», dijo.

Según él, el apoyo de ACC para KBA Gedang Selirang es parte de un esfuerzo sostenible para realizar un entorno limpio, saludable, experto y productivo para alentar la calidad de vida de la comunidad.

Anteriormente, ACC también había llevado a cabo varias actividades de RSE en KBA Gedang Selirang, como Posyandu Cadre Training, Family Financial Literacy, talleres de marketing digital y talleres para la grabación de residuos junto con ACIL.

En este caso, dijo, los programas de contribución social sostenible ACC continuarán implementándose de acuerdo con las necesidades de la comunidad KBA Gedang Selirang.