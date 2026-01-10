El pueblo de Sumberrejo Jepara fue afectado por inundaciones repentinas

Jepara (ANTARA) – Se informó que inundaciones repentinas afectaron la aldea de Sumberrejo, distrito de Donorojo, Jepara Regency, Java Central, afectando los hogares de cientos de residentes.

El director ejecutivo de BPBD de Jepara Regency, Arwin Noor Isdiyanto, en Jepara, dijo el sábado que las inundaciones repentinas en la aldea de Sumberrejo ocurrieron dos veces, del jueves (8/1) al sábado (1/10) debido a la inundación del río Tempuran después de las fuertes lluvias.

«En el pueblo de Sumberrejo se produjeron dos inundaciones repentinas provocadas por el desbordamiento del río Tempuran desde la tarde del jueves (8/1) hasta el sábado (10/1). El nivel más alto del agua alcanzó los 1,5 metros», dijo.

Explicó que la primera inundación se produjo el jueves (8/1) alrededor de las 20:00 horas. La crecida del río Tempuran inundó las zonas de Dukuh Tempur y Dukuh Pendem. El agua solo retrocedió el viernes (9 de enero) alrededor de las 3 a. m. WIB.

Las inundaciones repentinas se produjeron nuevamente el sábado (1/10) a partir de las 09:30 WIB. Alrededor de las 13:00 horas, el nivel del agua volvió a subir antes de descender finalmente gradualmente. En el segundo incidente, el nivel del agua en el punto más profundo se midió a aproximadamente 1 metro.

Según la recopilación de datos temporales de Jepara Regency BPBD, las áreas afectadas incluyen Dukuh Tempur y Dukuh Pendem. En Dukuh Tempur, la inundación inundó las casas de los residentes de RW 1 RT 1, nada menos que 11 familias con 31 personas, RW 1 RT 2 con 51 familias con 128 personas, RW 1 RT 3 con 33 familias con 91 personas y RW 2 RT 1 con nueve familias con 16 personas.

Mientras tanto, en Dukuh Pendem, las inundaciones afectaron a RW 2 RT 2 con seis familias y 14 personas, así como a RW 2 RT 3 con 18 familias y 55 personas. Además, en la zona de la ribera baja de la RT 1 RW 3, cuatro familias con unas 40 personas fueron afectadas por la inundación.

Como respuesta de emergencia, los miembros del PKK han abierto una cocina pública en el ayuntamiento junto con los cuadros de la aldea de Sumberrejo desde el sábado (1/10/2026) a las 13:30 WIB. La cocina pública preparó unos 200 paquetes de arroz para satisfacer las necesidades alimentarias de los residentes afectados.

«Esta noche enviamos otros 450. Sin embargo, mañana (1/11) eso no volverá a suceder ya que la atención se centra en Tempur Village, distrito de Keling», dijo.

Arwin añadió que las condiciones del agua se han deteriorado actualmente. Sin embargo, el clima en la zona del Pueblo de Sumberrejo todavía está lluvioso y existe la posibilidad de lluvia, por lo que existe la posibilidad de que se produzcan más inundaciones.

«La necesidad de emergencia actual es la logística de alimentos y bebidas para los residentes, ya que la mayoría de los residentes no pueden cocinar debido a que los muebles están sumergidos en agua», dijo.

BPBD Jepara Regency insta a los residentes a permanecer alerta ante la posibilidad de inundaciones posteriores y seguir las instrucciones de los oficiales en el campo en espera de la evolución de las condiciones climáticas.