El pueblo de Kaloran Temanggung mantiene la paz Nyadran

Temanggung (ANTARA) – Personas de diferentes creencias en Krecek y Gletuk Hamlets, Getas Village, Kaloran, Temanggung Regency, Java Central, celebraron un Nyadran de la Paz en el cementerio de Gletuk, Temanggung.

El regente de Temanggung, Agus Setyawan, dijo el viernes que muchas aldeas de la regencia de Temanggung, especialmente en Krecek y Gletuk Hamlets, Getas Village, celebraron eventos nyadran como una oportunidad para la amistad entre las personas.

En la tradición nyadran, la gente lleva varios alimentos con tenong al cementerio y luego los comen juntos. En las aldeas de Krecek y Gletuk, esta tradición se practica de forma interreligiosa, en la que participan seguidores del Islam, el budismo y el cristianismo.

«Las personas presentes aquí provienen de diferentes religiones a las que se adhieren y están unidas en este lugar. Este tipo de actividades son una forma de comunidad rural en la regencia de Temanggung en general, especialmente en la aldea de Getas, que siempre mantienen relaciones amistosas a pesar de que tienen creencias diferentes», dijo.

Dijo: Por supuesto, esta paz no es sólo la paz entre las personas, sino también la forma en que las personas pueden estar siempre en paz con la naturaleza.

Dijo que, además del actual nyadran que se acerca al mes de ayuno para los musulmanes, también es un nyadran por la paz al lado de la naturaleza, a través de la plantación de árboles, que anteriormente hacían los habitantes de las aldeas de Krecek y Gletuk en la aldea de Getas.

Según él, esta actividad fue muy especial porque trajeron comida al lugar de Nyadran y no solo la comieron sino que la mezclaron y todos eran libres de tomarla.

«Esta es una forma de hermandad entre ellos, se mantienen unidos y se cuidan unos a otros, debemos continuar preservando y defendiendo una cultura como ésta. Una cultura positiva une a las personas con la naturaleza», afirmó.