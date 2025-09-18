El proyecto de superposición de carreteras en Blora tiene el potencial de obtener una multa

Semarang (Antara): el Ministerio de Obras Públicas y Cipta Karya de la Provincia de Java Central reveló que el implementador del proyecto de recubrimiento de carretera Kunduran -Ngawen -Blora tiene el potencial de obtener sanciones porque el progreso del trabajo no está de acuerdo con el cronograma específico.

Jefe del Centro de Gestión Regional de Purwodadi, Departamento de Obras Públicas de Obras Públicas y Cipta Karya, provincia central de Java, Binawan Nur Tjahjono, jueves. Dicho que en la semana 11, el período 25-31 de agosto de 2025, el progreso físico mostró una desviación positiva del 14.89 por ciento, superior al 5.52 por ciento de mediados de agosto.

«Este desempeño ahora está amenazado para no tener lugar. Las limitaciones internas del proveedor de servicios no permiten que el trabajo se ejecute según el plan y tiene el potencial de causar demoras. Si no se resuelve de inmediato, el resultado es una buena sanción de acuerdo con las disposiciones del contrato», dijo Binawan Nur Tjahjono.

Explicó que la posibilidad de aceleración aún estaba abierta, de modo que el proyecto pudiera completarse a tiempo antes de que el contrato terminara el 16 de septiembre de 2025.

«Se pueden hacer intentos de acelerar aumentando la producción diaria de asfalto en AMP, agregando unidades de pavimentación y mano de obra y extendiendo las horas de trabajo. Pero la aceleración solo puede ejecutarse si el proveedor de servicios tiene un buen apoyo financiero y administración», explicó.

Según Binawan, el mayor obstáculo no es solo los factores climáticos, sino las limitaciones de los recursos humanos y los equipos. Estas condiciones hacen que el trabajo que ejecuta el riesgo retrasado y las oportunidades abiertas para asumir multas tardías.

Aunque en términos de tiempo problemático, la calidad del trabajo AC-WC Asbuton AC-WC se considera de acuerdo con los estándares técnicos de Bina Marga. Composición mixta, control de temperatura, hasta que la medición del grosor de la capa se realice estrechamente de acuerdo con las pautas de BMCK.

«El control de calidad también incluye expertos, técnicos de laboratorio, topógrafos y oficiales de HSE/K3», explicó.

Binawan agregó que los beneficios de la superposición pronto sentirán el camino por la comunidad porque el camino será más plano, libre de agujeros y el flujo de Blora -ngawen -ngawen facilita el flujo de tráfico. Sin embargo, la seguridad de los usuarios de la carretera sigue siendo una prioridad en la instalación de señales desde el principio hasta el final del trabajo.

El proyecto Overlay Hotmix comenzó a llevarse a cabo en junio de 2025. Inicialmente, la finalización fue el objetivo a fines de agosto de 2025

Binawan explicó que las multas de construcción de carreteras por trabajos de carretera se referían al valor del contrato y al número de días tardíos según el documento del contrato. Valor del contrato: Rp5.250.757,300 (sin incluir el IVA), multa por día: 1/1000 x RP 5,250.757.300 = Rp5.250.757.30 por día, límite máximo de multas: 5% del valor del contrato.

«Esta multa no es un castigo, sino una compensación por las pérdidas como resultado de demoras. Si hay diferencias en las interpretaciones, las negociaciones pueden llevarse a cabo entre los proveedores de servicios y los funcionarios de los funcionarios de compromiso (PPK)», dijo Binawan.