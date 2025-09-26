El propietario principiante de un automóvil eléctrico no tiene que preocuparse por la confiabilidad de la batería

SEMARANG (Antara) – Se recomienda que los consumidores principiantes que desean un automóvil eléctrico no tengan que considerar muchas preocupaciones sobre la fiabilidad de las baterías del vehículo.

«Muchos piensan en cómo será la protección de la batería», dijo el producto Byd Motor Indonesia Bobby Bharata en Semarang, el viernes.

Bobby da algunas sugerencias que pueden ser una guía para los nuevos consumidores que usarán automóviles eléctricos.

Explicó la tecnología para garantizar que la seguridad de las baterías de los automóviles eléctricos hubiera desarrollado mucho

Citó la marca BYD que en realidad es una empresa de productores de baterías.

«La batería en un automóvil BYD se adjunta como seguridad a través de varias pruebas, incluidas las funciones de seguridad al cargar», dijo.

Según él, otro conocimiento que debe ser conocido por el propietario de un automóvil eléctrico es la disponibilidad de instalaciones de carga.

Explicó que el fabricante del automóvil eléctrico ofrece un cargador portátil que se puede usar en el hogar.

Sin embargo, dijo que muchos clientes potenciales que no saben que la energía debe ser cobrada en casa.

Es por eso que continuó, se aconseja al propietario del auto eléctrico principiante que calcule en el SPKLU que definitivamente es la disponibilidad de su fuerza.

«O si desea cargar en casa, se recomienda instalar un cargador de pared, uno de los cuales ofrece PLN», dijo.

Con respecto a la disminución del precio de reventa de los automóviles eléctricos, consideró esto algo natural.

Según él, sin embargo, la situación depende mucho de la demanda del mercado.

Dio un ejemplo del precio de venta de los productos BYD que han completado sus razones de valor competidor.

De varias consideraciones para comprar un automóvil eléctrico, dijo, el factor de costo operativo más bajo también es el más importante.

Según él, los costos operativos con la ayuda de automóviles eléctricos son 40 a 60 por ciento más bajos en comparación con los automóviles con reservas de petróleo.

