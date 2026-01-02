El pronóstico del tiempo en Semarang para hoy es trueno

Yakarta (ANTARA) – La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica (BMKG) predice que la mayor parte de Indonesia experimentará una probabilidad de lluvia de intensidad variable el viernes, desde lluvias ligeras hasta lluvias fuertes, acompañadas de relámpagos.

«La mayor parte de Indonesia tiene el potencial de experimentar lluvias de diversa intensidad el viernes, desde lluvias ligeras hasta fuertes lluvias acompañadas de relámpagos», dijo la meteoróloga de BMKG Adelia el viernes por la mañana en una transmisión del pronóstico del tiempo monitoreada en el canal de YouTube de BMKG en Yakarta.

En cuanto a lluvias acompañadas de rayos, BMKG predice que pueden ocurrir en Padang, Pangkal Pinang, SemarangSurabaya y Palangkaraya. También es probable que se produzcan tormentas en Denpasar y Mataram.