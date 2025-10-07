El progreso del proyecto de carretera provincial en Blora ha alcanzado el 50 por ciento

Blora, Java Middle (Antara): el progreso de la construcción de una carretera provincial en la ruta de 2.2 km de largo singget-doplang-cepu, financiado por el presupuesto regional de ingresos y gastos (APBD) de la provincia de Midden-Java por valor de 22.7 mil millones de IDR. Ahora tiene el 50 por ciento del objetivo.

El inspector del proyecto de la sección Singget-Dolang-Cepu Suroso Road en Blora, Midden-Java, dijo el martes que la construcción fue según el plan hasta principios de octubre de 2025, a pesar de que a menudo llovió.

«A principios de octubre, el progreso de la construcción era de alrededor del 50 por ciento. Aunque a menudo llueve, este no es un gran obstáculo. Somos optimistas de que todo el trabajo se completará el 31 de diciembre de 2025», dijo.

Explicó que el proyecto utiliza dos tipos de construcciones, a saber, una capa de asfalto y un concreto (pavimento rígido), cada uno con diferente durabilidad.

«Las estructuras de concreto pueden durar hasta veinte años, mientras que las construcciones cubiertas de asfalto duran unos diez años. Sin embargo, la sostenibilidad del camino también está influenciada por las condiciones del suelo y la cantidad de vehículos que pasan», dijo.

Según Suroso, este proyecto requiere, aunque la condición de la tierra en el área del distrito de Kedunguban se clasifica como inestable, no la construcción de un muro de contención (DPT).

«La construcción de concreto utilizada es lo suficientemente fuerte, por lo que no se necesita DPT adicional», dijo.

Las mejoras en la carretera se llevaron a cabo en varios puntos, incluidos trabajos de concreto resistentes en el pueblo de Ngraho, en el distrito de Kedunguban, en Mrenung, en el distrito de Cepu y en el pueblo de Kedunguban.

La longitud total de manejo es de 2.2 kilómetros en una longitud de carretera funcional total de 45.34 kilómetros.

Anteriormente, la sección Singget-Dolang-Cepu Road sufrió daños durante una longitud de 7,69 kilómetros, como se propuso a través de la Instrucción Presidencial (In-Pres) para las carreteras regionales (IJD) con un presupuesto estimado de alrededor de 65 mil millones de IDR.

Binawan Nur Tjahjono, jefe del Centro Regional de Gestión de la Carretera de Purwodadi, el Departamento de Obras Públicas de Midden-Java para autopistas y asentamientos humanos, se espera que la construcción de una serie de carreteras en la Blora Regents Charra sea una palanca importante este año para el crecimiento económico regional.

«En 2025 habrá cuatro paquetes de trabajo en carretera en Blora Regency. Se han completado dos proyectos, a saber, la recuperación de la carretera Todanan-Ngawen por valor de 1.700 millones de IDR y la carretera Kunduran-ngawen-Blora por valor de 5.25 mil millones», dijo Binawan.

Mientras tanto, hay otros dos proyectos en construcción, a saber, la preservación de Jalan Ngawen con un valor contractual de IDR 15.39 mil millones, y la preservación de Jalan Singget/Batas Grobogan-Doplang-Cepu por valor de 19.92 mil millones. La intención es que ambos proyectos se completen el 31 de diciembre de 2025 con la transferencia de trabajo (PHO).

Binawan explicó que del presupuesto total de RP. 75 mil millones, Rp. Se asignaron 45.36 mil millones para la construcción de carreteras provinciales que incluyen tres secciones principales, a saber, Kunduran-Blora (Rp. 5 mil millones), Ngawen-Japah-Toodanan (Rp. 17.75 mil millones) y Singget-Randublatung-Cepu (Rp. 22.72 mil millones).

Mientras tanto, la asistencia provincial (BanProv) vale RP. 30 Miljard Werd Verdeeld Voor de Aanleg Van Districtswegen a través de Vijf Werkpakketten, Waaronder de Trimbul-Rowobungkul-Sonokidul Road (Rp. 3,5 Miljard), Kunduran-Doplang Road (Rp. 6,5 Miljard), Ketuwan Gondel-Mojorembun Road (Road, Rp, 5,5 Miljard), Ketuwan Gondel-Mojorembun Road (Road) (RP, 5,5 Miljard), Ketuwan Gondel-Mojorembun Road (Road) (RP, Rp. Pilang-Bulakan-Temulus Road (Rp. 12 Miljard), y Sidejo-Kenegogongong-Klagen Road. (Rp. 3 mil millones).

Los artistas del proyecto consisten en CV Surya Doma Perkasa (Rp. 1,706 mil millones), CV Wira Nadi Suaccha (Rp. 5,250 mil millones), Pt Larisa Jaya Construction (Rp. 15.394 mil millones) y Pt Jaya Perfect Abadi (Rp. 19,929 mil millones). El techo total ascendió a 45.36 mil millones de IDR con un valor de contrato de 42.28 mil millones de IDR.

«Se espera que la construcción de esta infraestructura vial tenga un impacto real en el aumento de la conectividad y la actividad económica en la comunidad. Las mejoras de las carreteras serán una palanca para el crecimiento económico en la región de Blora y su entorno», dijo.