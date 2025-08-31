El programa OJOL -Stering limpia el Pascado Purwokerto Square

Purwokerto (Antara) – Varios motociclistas en línea (Motorcycle Taxi en línea/Ojol) tomó la iniciativa de limpiar el área alrededor de Purwokerto Square, Banyumas Regency, Central Java, después de la colección posterior a los disturbios y la destrucción de instalaciones públicas y agentes del gobierno local.

Presidente de la comunidad ojek En línea Cinta Kamtibmas (hilarante) Fu’ad al-Furqon en Purwokerto dijo el domingo que la iniciativa de llevar a cabo actividades de limpieza apareció espontáneamente después de ver el estado de la ubicación de la acción sucia y distribuida.

«Anoche (después de) la situación fue un poco de caos, continuó muchas piedras, desechos, etc.», explicó.

Por eso dijo, varios conductores de Ojol que son miembros de hilarante y coalición En línea United (KOB) tomó la iniciativa de llevar a cabo estas actividades de limpieza como una forma de atención para la red ambiental y el orden público.

Según él, el objetivo principal de la actividad es que la ubicación se puede reutilizar de inmediato y la condición es normal nuevamente.

«Finalmente, fuimos divertidos con Kob para ir allí para limpiar», enfatizó.

Cuando se le pidió una respuesta con respecto a la demostración en manos de una serie de elementos de la comunidad alrededor del Purwokertoplein el sábado (30/8) de la noche, Fu’ad apreció las manifestaciones de los estudiantes para expresar las ambiciones con respecto al negocio que colega Ojol conduce, a dando Affan Kurniawan.

«Le agradecemos, le agradecemos. Las ambiciones de los estudiantes pueden representar a colegas y amigos del fallecido han sido transferidos», enfatizó.

Sin embargo, lamentó la existencia de acciones anarquistas que tuvieron lugar durante la manifestación.

Se aseguró de que los perpetradores anarquistas en la manifestación no vinieran del grupo de estudiantes.

«Anoche también tuvimos tiempo de disipar a varias personas, no sabíamos quién era. Pero debido a que las indicaciones querían hacer disturbios, sí, de Ojol participamos en el desmantelamiento anoche», dijo.

También dijo que los miembros hilarantes y otras comunidades de Ojol no participaron en la manifestación que tuvo lugar alrededor de Purwokertoplein, especialmente para Panji Pendopo Gate, el complejo de la Secretaría Regional de Banyumas, el sábado (30/8).

Según él, la mayoría de los gerentes de OJOL en Purwokerto continúan funcionando como de costumbre.

Incluso si hay un conductor de OJOL que está en el lugar, dijo, su existencia solo se limita a escoltar y ayudar a mantener el orden.

«Solo estamos afuera, solo tomamos. Hay actividades, estamos grabados en video, solo estamos allí», enfatizó.

Sin embargo, esperaba que el caso que superara al fallecido affan Kurniawan pudiera ser examinado de inmediato y que se pudiera mantener la justicia.

«Esperemos que las víctimas, el fallecido y la familia puedan obtener justicia porque este también es nuestro amigo», dijo Fu’ad.